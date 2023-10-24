Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. По его словам, враг пытается штурмовать украинские позиции круглосуточно.

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Оккупанты штурмуют ВСУ на Купянском направлении

Ярославский отметил, что попытки вражеских штурмов не останавливаются.

Он пытается отбить Купянск-Узловой. Это действительно стратегическая железнодорожная развязка, за которую он пытается ухватиться и наносит поражение по переправам, по всем объектам, которые могут нас отрезать от Купянска-Узлового,

– добавил военный.

По его словам, действительно, оккупанты пытаются взять в окружение Купянск, ведь это их цель.

"Мы эту цель понимаем. Враг несет потери, но перемещением дополнительных сил их быстро восстанавливает. Мы не чувствуем, что врага становится меньше. Знаем, что он пытается в ближайшее время попробовать повторные штурмовые действия. Ситуация очень тяжелая", – подытожил Ярославский.

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Враг пытается наступать на Купянск