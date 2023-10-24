Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. По его словам, враг пытается штурмовать украинские позиции круглосуточно.
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Оккупанты штурмуют ВСУ на Купянском направлении
Ярославский отметил, что попытки вражеских штурмов не останавливаются.
Он пытается отбить Купянск-Узловой. Это действительно стратегическая железнодорожная развязка, за которую он пытается ухватиться и наносит поражение по переправам, по всем объектам, которые могут нас отрезать от Купянска-Узлового,
– добавил военный.
По его словам, действительно, оккупанты пытаются взять в окружение Купянск, ведь это их цель.
"Мы эту цель понимаем. Враг несет потери, но перемещением дополнительных сил их быстро восстанавливает. Мы не чувствуем, что врага становится меньше. Знаем, что он пытается в ближайшее время попробовать повторные штурмовые действия. Ситуация очень тяжелая", – подытожил Ярославский.
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Враг пытается наступать на Купянск
- Еще с лета продолжаются постоянные попытки врага прорвать украинскую оборону на Лиманско-Купянском направлении. Однако в последнее время наибольшие усилия россияне направляют на попытки прорыва в районе села Макеевка Сватовского района. С начала октября они едва ли не беспрерывно пытаются штурмовать там позиции украинских военных. За это время захватчики даже смогли несколько продвинуться в сторону Макеевки.
- Неделя штурмовых действий в том районе стоила россиянам половины батальона только погибшими. Раненых – еще около полутора батальона. В общей сложности враг потерял более 1 тысячи военных за неделю. Более того, это только те данные, которые удалось идентифицировать с помощью видеоподтверждений или аудиоперехватов.
- Также россияне пытаются наступать и на села Синьковка и Ивановка Харьковской области. В результате большой концентрации собственных сил они пытаются продавить украинскую оборону, но тщетно. Благодаря мужеству украинских защитников врагу приходится отходить назад.