Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи можуть морські дрони Sea baby застосовуватись в Азовському морі.
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Чи можна застосовувати морські дрони Sea baby в Азовському морі
Плетенчук розповів, що в Азовському морі важко використати Sea baby, тому що це закрита акваторія.
Тому що у нас нема зараз доступу до Азовського моря, окрім як через Керченську протоку, яка дуже щільно охороняється. І який сенс туди проходити, щоб потім вдарити по якихось локаціях в Азовському морі або на узбережжі, коли ми туди можемо дістати в інший спосіб. Та й там таких цілей немає,
– зауважив речник.
Він підсумував, що основні цілі закінчуються в Керченській протоці – це сам міст і ті одиниці, які перебувають в акваторії Чорного моря.
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Чорноморський флот Росії: останні ураження
- Україні 13 вересня вдалося знищити у Севастополі російський великий десантний корабель "Мінськ" і підводний ракетний човен "Ростов". У ССО згодом розповіли деталі знищення ворожих суден.
- Через 2 дні стало відомо, що поблизу Севастопольської бухти уразили й російський ракетний корабель "Самум". Цю операцію провели спецслужби України за допомогою експериментальних безпілотників Sea Baby.
- За інформацією Defense Express, корабель атакували з правого боку. Експерти зазначили, що наразі під великим питанням, як Росія збирається ремонтувати судно, оскільки пошкоджень зазнала силова установка М-10, для виготовлення якої потрібні спеціальні деталі.
- Після цього загарбники передислокували 3 великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.