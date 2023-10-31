Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал о ситуации с запасом вооружений у российских оккупантов. Он подчеркнул, что противник остается опасным, поэтому призвал всех внимательно относиться к воздушным тревогам, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с ракетами

Украинский разведчик дал понять, что пауза в ракетных обстрелах связана не только с тем, что россияне могли провести работу над ошибками. Как пояснил Юсов, у оккупантов есть проблемы с ракетными запасами из-за бывшего оккупационного главнокомандующего Сергея Суровикина.

В прошлом году, в частности Суровикин, бездумно, часто бесконтрольно, использовал ракетные запасы, не считая их. Разного рода ракеты летели по Украине. Мы помним запуски более 100 – 120 ракет за один удар. Несмотря на массированные ракетные удары желаемого эффекта враг не получил. И, напротив, истощил свои ракетные запасы,

– заметил он.

Юсов подчеркнул, что это видят не только украинцы, но и международные партнеры. Это означает, что Россия стала более слабой и уязвимой в этом плане. По его словам, уже не приходится говорить, что государство-террорист может угрожать кому-то в этом виде вооружений, если страна-агрессорка даже в войне против Украины фактически истощила в значительной степени свои ракетные запасы.

В то же время он отметил, что сейчас оккупанты накапливают ракетные запасы, которые они рано или поздно используют. Потому опасность остается.

Какая ситуация с "Шахедами"

У Юсова также спросили, как война между ХАМАС и Израилем повлияла на сотрудничество Ирана и России. Ведь Тегеран является основным партнером Москвы в сфере военно-технического сотрудничества.

Теперь можем констатировать, что в последнее время количество использованных врагом "Шахедов" уменьшилось. Это просто факт,

– ответил разведчик.

Представитель ГУР не дал прямого ответа, а лишь отметил, что украинская разведка внимательно следит за этой ситуацией.

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