Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что на такие заявления вообще не стоит реагировать. Это – обычная выдумка.
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Почему Шойгу сделал такое заявление
Как подчеркнул Юсов, Шойгу и другие представители министерства обороны России распространяют совершенно вымышленные цифры. Может показаться, что Украина имеет просто колоссальное количество и самолетов, и бронетехники.
Это все очередные басни. Совершенно выдуманные цифры. Если сложить и сосчитать все, что россияне якобы уничтожили за период полномасштабного вторжения, то оказывается, что у нас была огромная армада авиации, бронетехники и других средств. Это не соответствует действительности,
– подчеркнул Юсов.
К теме – смотрите разговор с Андреем Юсовым на ютубе 24 Канала
Совершенно ясно, зачем Шойгу сделал такое заявление. России следует как-то отвечать на успешное применение ВСУ американской ракеты ATACMS. Тогда удалось уничтожить и повредить значительное количество вертолетов и другой военной техники врага.
Шойгу якобы приехал на фронт: коротко
- Утром 25 октября российские СМИ опубликовали видео, что Шойгу якобы приехал на фронт. Там в очередной раз показали видеоряд, где министр обороны России сидит в вертолете.
- Во время встречи с оккупантами Шойгу внезапно заявил, что за последние 5 дней удалось сбить 24 украинских самолета. Ему не поверили даже россияне.
- 17 октября украинские военные атаковали аэродромы вблизи Бердянска и Луганска. Там удалось уничтожить по меньшей мере 9 вертолетов врага и другую военную технику.