Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вражеская армия на днях сбила 24 украинских самолета с помощью "спецкомплексов". Однако ему напомнили, что об уничтожении всего авиапарка Украины писали еще в начале полномасштабной войны. 24 Канал.

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24 самолета за 5 дней

Шойгу похвастался "достижениями" российской армии во время награждения оккупантов из подразделений группировки "Восток".

У нас появились комплексы, сбившие 24 самолета за пять дней,

– сказал он.

Ему не поверили даже россияне, привыкшие воспринимать сообщения российской пропаганды за чистую монету. В сети Шойгу сравнили с представителем минобороны Игорем Канашенковым, который известен своими легендарно лживыми отчетами о ходе "спецоперации".



Даже россияне высмеяли Шойгу / Скриншот 24 Канала

Статистика слишком преувеличена

Также жители России обратили внимание на то, что цифры откровенно заоблачны, ведь об уничтожении украинской авиации сообщали еще в первые дни полномасштабной войны. К слову, в начале войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, Украина имела 43 боевых МиГа и восемь учебно-боевых, то есть 52 самолета.



Статистика Шойгу ничем не подтверждена / Скриншот 24 Канала

Шойгу не ссылался ни на какие подтверждения о сбитии хотя бы части заявленных самолетов. Это тоже не осталось без внимания пользователей. Они попросили подтвердить хотя бы десять из этих случаев.



В сети высмеяли заявление российского министра обороны / Скриншот 24 Канала

Кстати, ранее российские пропагандисты писали, что ПВО иногда сбивает их собственные самолеты. Об этом написали также в комментариях под сообщением, в котором говорилось о сбитии 24 единиц украинской авиации.



Россияне заявляют, что в статистике есть и их самолеты / Скриншот 24 Канала

Уничтожают муляжи

Россияне не верят своему министру обороны и отмечают, что их военные могут сбивать ложные самолеты, а их копии. Раньше действительно были сообщения о таких случаях с другими видами вооружений. Не исключено, что враг действительно может добавлять их в статистику украинских потерь, хотя на самом деле наши защитники ничего не потеряли.



Враг может уничтожать муляжи / Скриншот 24 Канала

Даже жители России понимают, что подобная статистика может существовать только на бумаге.



Россияне "рисуют" сбитые российские самолеты / Скриншот 24 Канала

Украинцы не остались в стороне

Конечно, в Украине такое заявление Сергея Шойгу не могли обойти вниманием. Таким образом главу вражеского минобороны высмеяли по обе стороны. Украинцы, прежде всего, провели параллель с другим тезисом российской пропаганды: обещанием "захватить Киев за три дня".



Украинцы тоже высмеяли Шойгу / Скриншот телеграмм-каналов

Также украинцы напомнили об уведомлении об уничтоженной авиации в первые дни войны. К тому же, предположили, что Россия "уничтожила" именно истребители F-16, которых еще нет в Украине. Россияне раньше писали об уничтожении техники, которой еще не было на фронте.



Украинцы напомнили, что Россия уже "уничтожала" нашу авиацию / Скриншот телеграмм-каналов

Кроме этого, украинцы также подчеркнули, что из обломков этих якобы "сбитых" самолетов можно сделать в два раза больше новых.



Украинцы очень изобретательны / Скриншот телеграмм-каналов

Россия же терпит в войне колоссальные потери