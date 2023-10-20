Значительная часть павших оккупантов, а именно 900 военных из 1380, потеряли свои жизни или были ранены во время попыток возобновить наступление на Авдеевку. Как в сети отреагировали на такое количество потерь врага за сутки – читайте в материале 24 Канала.

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Связывают с визитом Залужного

Накануне одно из самых сложных направлений фронта посетил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в ходе визита они с командирами бригад "определили последовательность выполнения задач". Неудивительно, что именно с этим в сети связали такие успехи наших военных вблизи Авдеевки.



Потери окупантов под Авдеевкой связывают с визитом Залужного / Скриншот 24 Канала

Однако не все пользователи так сдержанны в высказываниях. Потери врага действительно ошеломляют, поэтому кое-кто не смог сдержать эмоций.

"Ни**я себе Залужный съездил", – говорится в одном из сообщений.



В сети бурно реагируют на колоссальные потери окупантов / Скриншот 24 Канала

Захватчики платят огромную цену

Сергей Стерненко, волонтер и активист, также отреагировал на это событие. Он написал публикацию в своем телеграмм-канале. По его словам, захватчики платят высокую цену, однако он убежден, что должны платить еще выше.

Однако одним сообщением Стерненко не ограничился. Он также опубликовал фото, где оккупанты, которые, очевидно, пытались штурмовать Авдеевку, лежат на земле и уже никогда не поднимутся.



Россияне лежат на украинской земле / Фото из телеграмм-канала Стерненко

Под Авдеевкой к**апы обнимают землю, так уж она им понравилась. Сегодня снова прут,

– написал Сергей.

К тому же он поделился видео, как дроны уничтожают оккупантов под Авдеевкой. К слову, деньги на них собрали украинцы. Запись обрывается, когда беспилотник подлетает к цели, однако и так понятно, что происходит дальше.

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Реакция Офиса Президента

У Зеленского также не оставили без внимания потери врага за 19 октября. В частности, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал об этом пост в своем телеграмм-канале.

"Наши воины уничтожают россиян, пытающихся атаковать флангами", – написал он о ситуации в Авдеевке.



ВСУ продолжают работу на Авдеевском направлении / Фото Сил ТрО ВСУ

Россия начала то, о чем сожалеет

Рекордные потери России в войне против Украины не оставили равнодушными и иностранцев. Один из пользователей убежден, что Россия начала войну, о которой сожалеет. Он также задал вопрос россиянам о том, есть ли у них родственники или друзья в этой статистике.



Иностранцы также реагируют на колоссальные потери россиян / Скриншот 24 канала

Крупнейшая катастрофа России

Аэроразведчик подразделения "Совы" николаевских морпехов сказал, что 19 октября нам нужно запомнить. Он убежден, что это была "крупнейшая российская катастрофа".



Это войдет в историю / скриншот 24 канала

Россияне пытались окружить Авдеевку