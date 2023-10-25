Начиная с 24 февраля 2022 года, враги потеряли 296 310 солдат. Кстати, враги заявили, что "предотвратили" штурм Донецка, чтобы объяснить безумные потери под Авдеевкой, пишет 24 Канал.

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Потери россиян на войне в Украине

  • танков – 5112 (+7);
  • боевых бронированных машин – 9697 (+28);
  • артиллерийских систем – 7125 (+44);
  • РСЗО – 833 (+5);
  • средств ПВО – 554 (+2);
  • самолетов – 320 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9);
  • крылатых ракет – 1538 (+1);
  • кораблей/катеров – 20 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9474 (+27);
  • специальной техники – 007(+1).

Потери врага: последние новости