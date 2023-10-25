Начиная с 24 февраля 2022 года, враги потеряли 296 310 солдат. Кстати, враги заявили, что "предотвратили" штурм Донецка, чтобы объяснить безумные потери под Авдеевкой, пишет 24 Канал.
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Потери россиян на войне в Украине
- танков – 5112 (+7);
- боевых бронированных машин – 9697 (+28);
- артиллерийских систем – 7125 (+44);
- РСЗО – 833 (+5);
- средств ПВО – 554 (+2);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9);
- крылатых ракет – 1538 (+1);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9474 (+27);
- специальной техники – 007(+1).
Потери врага: последние новости
- Наши военные Сил Специальных операций на Донецком направлении уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк", который стоит ориентировочно 10 миллионов долларов.
- Пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что оккупанты стягивают на Донбасс резервы со всей страны, чтобы продавить линию обороны ВСУ. Однако враги не имеют стратегических успехов на Восточном направлении.
- Кроме того, сами россияне рассказывают, что не могут дальше продвигаться на Купянском направлении. Ведь враги не могут взять Ивановку, а о Купянске совсем не говорится.