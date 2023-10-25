Починаючи з 24 лютого 2022 року, вороги втратили 296 310 солдатів. До речі, вороги заявили, що "запобігли" штурму Донецька, аби пояснити шалені втрати під Авдіївкою, пише 24 Канал.
Дивіться також Палають мільйони російського бюджету: воїни ССО знищили російський РЛС "Зоопарк"
Втрати росіян на війні в Україні
- танків – 5112 (+7);
- бойових броньованих машин – 9697 (+28);
- артилерійських систем – 7125 (+44);
- РСЗВ – 833 (+5);
- засоби ППО – 554 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5372 (+9);
- крилаті ракети – 1538 (+1);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9474 (+27);
- спеціальна техніка – 007 (+1).
Втрати ворога: останні новини
- Наші військові Сил Спеціальних операцій на Донецькому напрямку знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк", який коштує орієнтовно 10 мільйонів доларів.
- Пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що окупанти стягують на Донбас резерви з усієї країни, щоб продавити лінію оборони ЗСУ. Однак вороги не мають стратегічних успіхів на Східному напрямку.
- Окрім того, самі росіяни розповідають, що не можуть далі просуватись на Куп'янському напрямку. Адже вороги не можуть взяти Іванівку, а про Куп'янськ зовсім не мовиться.