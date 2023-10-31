Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону розповів про ситуацію з запасом озброєнь в російських окупантів. Він наголосив, що противник залишається небезпечним, тому закликав усіх уважно ставитися до повітряних тривог, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з ракетами

Український розвідник дав зрозуміти, що пауза в ракетних обстрілах пов'язана не тільки з тим, що росіяни могли провести роботу над помилками. Як пояснив Юсов, в окупантів є проблеми з ракетними запасами через колишнього окупаційного головнокомандувача Сєргєя Суровікіна.

Минулого року, зокрема Суровікін, бездумно, часто безконтрольно, використовував ракетні запаси, не рахуючи їх. Різного роду ракети летіли по Україні. Ми пам'ятаємо були запуски понад 100 – 120 ракет за один удар. Попри такі масовані ракетні удари бажаного ефекту ворог не отримав. І, навпаки, виснажив свої ракетні запаси,

– зауважив він.

Юсов наголосив, що це бачать не тільки українці, а й міжнародні партнери. Це означає, що Росія стала слабшою та більш вразливою у цьому плані. За його словами, вже не доводиться говорити, що держава-терорист може комусь загрожувати в цьому виді озброєнь, якщо країна-агресорка навіть у війні проти України фактично виснажила значною мірою свої ракетні запаси.

Водночас він зауважив, що зараз окупанти накопичують ракетні запаси, які вони рано чи пізно використають. Тому небезпека залишається.

Яка ситуація з "Шахедами"

В Юсова також запитали, як війна між ХАМАС та Ізраїлем вплинула на співпрацю Ірану та Росії. Адже Тегеран є основним партнером Москви у сфері військово-технічного співробітництва.

Наразі можемо констатувати, що останнім часом кількість використаних ворогом "Шахедів" зменшилася. Це просто факт,

– відповів розвідник.

Представник ГУР не дав прямої відповіді, а лише зауважив, що українська розвідка уважно стежить за цією ситуацією.

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