Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что окончательное время пуска ракет все же зависит от живого человека, который будет отдавать приказ, пишет 24 Канал. Поэтому он затруднился сказать, когда может состояться массированная ракетная атака со стороны России.

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Россия испытывает проблемы с высокоточным вооружением

В то же время, то, что Россия долгое время не наносила массированных ракетных ударов, Юсов связывает с тем, что враг накапливает запасы вооружения.

Поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине, то да – происходит накопление (ракет – 24 Канал). Угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов России по украинской гражданской, энергетической инфраструктуре в зимний период – она сохраняется и к этому нужно относиться очень серьезно,

– сказал он.

Также представитель разведки заявил, что Россия испытывает проблемы с высокоточным и технологическим вооружением из-за санкций.

В частности, речь идет о современной электронике, чипах, оптике и микросхемах. По словам Юсова, эти проблемы оказывают влияние на объемы и темпы производства оружия в России.

Однако Россия налаживает контрабанду вооружения и серые схемы снабжения. Впрочем, представитель разведки отметил, что этими путями россияне не могут закрыть текущие проблемы.

Россия хочет восстановить утраченный потенциал