Об этом заявили в британской разведке. Российские захватчики используют для своих атак другие возможности и средства.
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Почему оккупанты приостановили атаки Х-101
Тяжелые бомбардировщики ВВС России не наносили воздушные удары крылатыми ракетами по Украине больше месяца, что является одним из самых длинных перерывов в таких ударах с начала конфликта (полномасштабной войны – 24 Канал),
– отметили в разведке Великобритании.
Добавили, несмотря на то, что страна-агрессор до сих пор может использовать другие ударные возможности, дальняя авиация была "основным методом нанесения точных ударов".
Также в разведке отметили, что оккупантам, скорее всего, необходимо снизить частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет Х-101.
Россия, вероятно, использует какие-то недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы. Россия, скорее всего, будет продолжать дополнять любую подобную кампанию дронами-камикадзе, разработанными Ираном,
– подчеркнули в британской разведке.
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