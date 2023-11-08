Такой информацией с 24 Каналом поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, как России удается получать детали из-за границы и как в этом ограничить страну-террориста.
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Как россияне накапливают ракеты и другое оружие
Как рассказал Игнат, иностранные комплектующие, в том числе полупроводники и микросхемы, есть в следующем российском оружии:
- С-400;
- Х-101/Х-555;
- вертолетах;
- самолетах.
Оккупант будет зависим от этих компонентов. Не могут они сами этого производить, но есть другие страны, которые им помогают. Поэтому есть возможные пути снабжения – путем контрабанды или каким-либо другим путем через третьи страны,
– объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Юрий Игнат о ракетных возможностях россиян: смотреть видео
Следует помнить, очевидно, что перед полномасштабной войной россияне накопили оборудование и разные компоненты. Более того, если бы враг знал, что будет нести такие колоссальные потери, сделал бы большие запасы.
По мнению Юрия Игната, усиление селекционного давления и контроль за непредоставлением России технологий имеют решающее значение в борьбе со страной-агрессором. Следовательно, страны Запада потихоньку начинают понимать и внедрять механизмы, которые будут ограничивать Россию в получении товаров двойного назначения.
Какова будет ситуация с энергетикой в Украине: что известно
- Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия продолжит атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, поэтому зима будет тяжелой.
- Представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий оценил ракетные мощности россиян. По его словам, сейчас в запасе у россиян есть: крылатые ракеты "Калибр" – около 165 единиц, авиационные крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 – ориентировочно 160 штук, крылатые "Искандер-К" и баллистические "Искандер-М" – всего около 290 единиц, аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" – примерно 80 штук, противокорабельные Х-22/Х-32 – 150 единиц.
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что ранее россияне использовали даже свой неприкосновенный запас в ракетах. Однако в настоящее время россияне обеспечивают свою систему обороны и накапливают запасы из-за беспокойства в мире. В 2022 году россияне использовали более 2 тысяч ракет по Украине, в этом году до такого числа им еще далеко.