Такой информацией с 24 Каналом поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, как России удается получать детали из-за границы и как в этом ограничить страну-террориста.

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Как рассказал Игнат, иностранные комплектующие, в том числе полупроводники и микросхемы, есть в следующем российском оружии:

С-400;

Х-101/Х-555;

вертолетах;

самолетах.

Оккупант будет зависим от этих компонентов. Не могут они сами этого производить, но есть другие страны, которые им помогают. Поэтому есть возможные пути снабжения – путем контрабанды или каким-либо другим путем через третьи страны,

– объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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Следует помнить, очевидно, что перед полномасштабной войной россияне накопили оборудование и разные компоненты. Более того, если бы враг знал, что будет нести такие колоссальные потери, сделал бы большие запасы.

По мнению Юрия Игната, усиление селекционного давления и контроль за непредоставлением России технологий имеют решающее значение в борьбе со страной-агрессором. Следовательно, страны Запада потихоньку начинают понимать и внедрять механизмы, которые будут ограничивать Россию в получении товаров двойного назначения.

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