Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заметил, что управляемая авиабомба может нести 500 килограммов взрывчатки.

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"Они сделали что-то вроде западного JDAM с бомбой ФАБ-500. Сделали там крылья, блок управления, позволяющий управляемой авиабомбе лететь на расстояние примерно 70 километров с места пуска до места попадания. Сначала они прицеливались, испытывали эти изделия, в частности, по Херсонской области. Бериславский район очень страдал", – сказал он.

Если раньше это были единичные случаи, то сейчас враг может выпустить по прифронтовым территориям до 100 управляемых авиабомб в сутки. Это серьезная угроза.

Как противодействовать вражеским УАБ

Юрий Игнат отметил, что оккупанты цепляют одну – две управляемые авиабомбы на самолет Су-35 или Су-34 и выпускают либо с временно оккупированных территорий Украины, либо с моря, либо с территории России.

Самолет поднимается на высоту более 10 тысяч метров, разгоняется сверх звука до полутора тысяч километров и более и с большой высоты на большой скорости выпускает эту бомбу. Управляемая авиабомба, отделяясь от самолета, расправляет крылья и планирует свою цель.

Высокая скорость и разреженный воздух имеет меньшее сопротивление. Это позволяет управляемой авиабомбе пролетать примерно 70 километров до места попадания. УАБ можно противодействовать, уничтожая их носители.

Противодействовать этим угрозам нужно, устраняя именно носители – самолеты. Противодействовать самолетам дальнобойными зенитно-ракетными системами типа Patriot или самолетами F-16 с ракетами, способными доставать российские самолеты Су. По крайней мере, отпугивать их от наших границ, оттесняя таким образом,

– подчеркнул спикер.

Россия применяет УАБ: главное