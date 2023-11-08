Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заметил, что управляемая авиабомба может нести 500 килограммов взрывчатки.
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"Они сделали что-то вроде западного JDAM с бомбой ФАБ-500. Сделали там крылья, блок управления, позволяющий управляемой авиабомбе лететь на расстояние примерно 70 километров с места пуска до места попадания. Сначала они прицеливались, испытывали эти изделия, в частности, по Херсонской области. Бериславский район очень страдал", – сказал он.
Если раньше это были единичные случаи, то сейчас враг может выпустить по прифронтовым территориям до 100 управляемых авиабомб в сутки. Это серьезная угроза.
Как противодействовать вражеским УАБ
Юрий Игнат отметил, что оккупанты цепляют одну – две управляемые авиабомбы на самолет Су-35 или Су-34 и выпускают либо с временно оккупированных территорий Украины, либо с моря, либо с территории России.
Самолет поднимается на высоту более 10 тысяч метров, разгоняется сверх звука до полутора тысяч километров и более и с большой высоты на большой скорости выпускает эту бомбу. Управляемая авиабомба, отделяясь от самолета, расправляет крылья и планирует свою цель.
Высокая скорость и разреженный воздух имеет меньшее сопротивление. Это позволяет управляемой авиабомбе пролетать примерно 70 километров до места попадания. УАБ можно противодействовать, уничтожая их носители.
Противодействовать этим угрозам нужно, устраняя именно носители – самолеты. Противодействовать самолетам дальнобойными зенитно-ракетными системами типа Patriot или самолетами F-16 с ракетами, способными доставать российские самолеты Су. По крайней мере, отпугивать их от наших границ, оттесняя таким образом,
– подчеркнул спикер.
Россия применяет УАБ: главное
- Россия массово использует УАБ, чтобы атаковать Украину. В частности, 6 ноября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что за сутки оккупанты выпустили рекордное количество управляемых авиационных бомб – 87 УАБ по региону.
- Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что враг довольно часто запускает управляемые авиабомбы по Херсонской области. Для оккупантов УАБ – это альтернатива артиллерии. На участках, где у них нет достаточно ресурсов или хорошо работает контрбатарейная борьба со стороны ВСУ, россияне применяют это оружие. Кроме того, подобные запуски помогают не ставить под угрозу авиацию.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, какие есть средства противодействия российским управляемым авиабомбам. По словам Игната, противодействовать вражеским УАБ может достаточное количество систем ПВО большого радиуса действия, в частности ЗРК Patriot или SAMP/T. Но лучше против управляемых авиабомб сработают истребители F-16.