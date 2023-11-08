Такою інформацією з 24 Каналом поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, як Росії вдається отримувати деталі з-за кордону та як у цьому обмежити країну-терористку.
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Як росіяни накопичують ракети та іншу зброю
Як розповів Ігнат, іноземні комплектувальники, зокрема напівпровідники та мікросхеми, наявні в наступній російській зброї:
- С-400;
- Х-101/Х-555;
- гелікоптерах;
- літаках.
Окупант буде залежний від цих компонентів. Не можуть вони самі цього виготовляти, та є інші країни, які їм допомагають. Тому є імовірні шляхи постачання – шляхом контрабанди чи якимось іншим шляхом через треті країни,
– пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Юрій Ігнат про ракетні можливості росіян: дивитися відео
Варто пам'ятати, очевидно, що перед повномасштабною війною росіяни накопичили обладнання та різні компоненти. Ба більше, якби ворог знав, що нестиме такі колосальні втрати, зробив би більші запаси.
На думку Юрія Ігната, посилення селекційного тиску та контроль за ненаданням Росії технологій мають вирішальне значення у боротьбі з країною-агресоркою. Відтак країни Заходу потихеньку починають розуміти та запроваджувати механізми, які обмежуватимуть Росію в отриманні товарів подвійного призначення.
Якою буде ситуація з енергетикою в Україні: що відомо
- Голова естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія продовжить атакувати цивільну та критичну інфраструктуру України, тому зима буде важкою.
- Представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький оцінив ракетні потужності росіян. За його словами, нині у запасі у росіян є: крилаті ракети "Калібр" – близько 165 одиниць, авіаційні крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 – орієнтовно 160 штук, крилаті "Іскандер-К" та балістичні "Іскандер-М" – загалом близько 290 одиниць, аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" – приблизно 80 штук, протикорабельні Х-22/Х-32 – 150 одиниць.
- Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що раніше росіяни використали навіть свій недоторканий запас в ракетах. Однак наразі росіяни убезпечують свою систему оборони та накопичують запаси через неспокій у світі. У 2022 році росіяни використали понад 2 тисячі ракет по Україні, цього року до такого числа їм ще далеко.