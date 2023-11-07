Ракетні можливості росіян та оборонну здатність української ППО проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удари по Криму

З'явилося офіційне підтвердження й відео влучань в корабель "Аскольд" російського Чорноморського флоту. Нагадаємо, що корабель є одним з найновіших, випущений на воду приблизно 2 роки тому.

Якщо гарно поглянути на перші кадри удару по кораблю, видно захід ракети SCALP під кутом 60 градусів. Ракета йде на малих висотах змійкою по траєкторії, а перед ціллю піднімається вгору до 2 кілометрів і зверху під кутом 60 градусів заходить на ціль,

– прокоментував Світан.

Можливо, наступною ціллю SCALP, оскільки вона вже доходить до такої відстані – на південь Криму, може стати Керченський міст. Питання стоятиме в підготовці операції, дослідженні протиповітряної оборони ворога.

Удар достатньою кількістю ракет по Кримському мосту виб'є його з ладу на кілька місяців, а якщо в цей час по залізничній дорозі буде йти один з паливних поїздів або поїздів зі зброєю, то міст просто не витримає загоряння.

Після того, як буде обрізана ця гілка, Крим стане справжнім оперативним котлом, і стануть можливі операції із зачистки Криму, переконаний аналітик. Загалом на півострові розташовано до 150 військових незаконно побудованих об'єктів Росії. По 2 – 3 ракетні удари SCALP, Storm Shadow, Taurus на кожен зможуть їх зруйнувати.

Тобто в середньому потрібно до пів тисячі ракет, аби виключити Крим з військового обігу Росії.

Повний аналіз фронту від Світана: дивитися відео

Скільки ракет зараз в арсеналі Росії

В Головному управлінні української розвідки повідомили, що Росія накопичила достатню кількість ракет, наразі має 870 снарядів дальнього радіуса дії.

Світан зауважив, що раніше росіяни використали навіть свій недоторканий запас в ракетах. Зараз в них є приблизно по 150 ракет типу "Калібр", Х-101, Х-22. І близько 300 "Іскандерів" – крилатих та балістичних. До сотні ракет типу "Кинджал".

Зараз вони якраз набирають недоторканий запас, це може бути однією з причин, чому ракети не використовуються. В світі, м'яко кажучи, стає неспокійно і росіяни убезпечують свою систему оборони,

– додав полковник запасу.

Минулого року росіяни використали близько 2 тисячі ракет по Україні, цього року до такого числа їм ще далеко. Натомість українська система ППО стала потужнішою в 3 – 4 рази.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни закопують вибухівку неподалік газорегулювальних пунктів, електричних підстанції та об'єктів критичної про структури. Подібні дії окупанти робили перед втечею з правого берега, зазначили в українській розвідці.

Військовий експерт пояснив, що росіяни очікують, але не знають, коли саме почнеться форсування Дніпра. Якщо воно відбуватиметься під час поганої погоди, наші війська зможуть рухатися, а росіянам буде незручно тягнути за 500 кілометрів з Росії техніку та боєприпаси.

Так в росіян може виникнути серйозна проблема на лівому березі, тому в них є два варіанти. Або вони туди перекинуть додаткові сили, а це декілька десятків тисяч військових. Їх можна зняти лише зі східного фронту, тим самим оголити деякі позиції. Інший варіант – втекти з лівого берега. При відході вони однозначно будуть мінувати все, а чи будуть підривати – залишається питанням.

На думку Світана, в такому разі головне завдання української сторони не дозволити підриву українських енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях. Подібні операції з розмінування можуть виконуватися з допомогою десанту, розвідувальних груп тощо.