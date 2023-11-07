Ракетные возможности россиян и оборонную способность украинской ПВО проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание В России есть более 800 ракет: что нужно о них знать

Удары по Крыму

Появилось официальное подтверждение и видео попаданий в корабль "Аскольд" русского Черноморского флота. Напомним, что корабль является одним из новейших, выпущенный на воду примерно 2 года назад.

Если хорошо взглянуть на первые кадры удара по кораблю, видно заход ракеты SCALP под углом 60 градусов. Ракета идет на малых высотах змейкой по траектории, а перед целью поднимается вверх до 2 километров и сверху под углом 60 градусов заходит на цель,

– прокомментировал Свитан.

Возможно, следующей целью SCALP, поскольку она уже доходит до такого расстояния – на юг Крыма может стать Керченский мост. Вопрос будет стоять в подготовке операции, исследовании противовоздушной обороны врага.

Удар достаточным количеством ракет по Крымскому мосту выбьет его из строя на несколько месяцев, а если в это время по железнодорожной дороге будет идти один из топливных поездов или поездов с оружием, то мост просто не выдержит возгорания.

После того, как будет обрезана эта ветка, Крым станет настоящим оперативным котлом и станут возможные операции по зачистке Крыма, убежден аналитик. В общей сложности на полуострове расположено до 150 военных незаконно построенных объектов России. По 2 – 3 ракетных удара SCALP, Storm Shadow, Taurus на каждый смогут их разрушить.

То есть в среднем нужно до полутысячи ракет, чтобы исключить Крым из военного обращения России.

Полный анализ фронта от Свитана: смотреть видео

Сколько ракет сейчас в арсенале России

В Главном управлении украинской разведки сообщили, что Россия накопила достаточное количество ракет, в настоящее время 870 снарядов дальнего радиуса действия.

Свитан отметил, что раньше россияне использовали даже свой неприкосновенный запас ракет. Сейчас у них есть примерно по 150 ракет типа "Калибр", Х-101, Х-22. И около 300 "Искандеров" – крылатых и баллистических. До сотни ракет типа "Кинжал".

Сейчас они как раз набирают неприкосновенный запас, это может быть одной из причин, почему ракеты не используются. В мире, мягко говоря, становится беспокойно и россияне хотят обезопасить свою систему обороны,

– добавил полковник запаса.

В прошлом году россияне использовали около 2 тысяч ракет по Украине, в этом году до такого числа им еще далеко. Однако украинская система ПВО стала мощнее в 3 – 4 раза.

Что происходит на левобережье Херсона

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне закапывают взрывчатку неподалеку от газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической структуры. Подобные действия оккупанты предпринимали перед бегством с правого берега, отметили в украинской разведке.

Военный эксперт объяснил, что россияне ожидают, но не знают, когда именно начнется форсирование Днепра. Если оно будет происходить в плохую погоду, наши войска смогут двигаться, а россиянам будет неудобно тянуть за 500 километров из России технику и боеприпасы.

Так у россиян может возникнуть серьезная проблема на левом берегу, поэтому у них есть два варианта. Или они перекинут туда дополнительные силы, а это несколько десятков тысяч военных. Их можно снять только с восточного фронта, тем самым обнажить некоторые позиции. Другой вариант – сбежать с левого берега. При уходе они однозначно будут минировать все, а будут ли взрывать – остается вопросом.

По мнению Свитана, в таком случае главная задача украинской стороны не позволить подрыв украинских энергообъектов на временно оккупированных территориях. Подобные операции по разминированию могут выполняться с помощью десанта, разведывательных групп и т.п.