Днем 4 ноября Украина атаковала ракетами судостроительный завод "Залив" в Керчи. В сеть проникло видео "прилета" по российскому кораблю "Аскольд".

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Пылал ярко

Воздушные силы намекнули, что ударили по заводу "Залив" двумя французскими крылатыми ракетами SCAPL, которые способны попадать в цель, расположенную на расстоянии 560 километров.

Как "поскалывали" "Аскольд": видео

Обратите внимание! : Минобороны России вынужденно признало поражение своего корабля "Аскольд" типа "Каракурт" Ведомство заявило, что их "ПВО" сбило 13 ракет, а две попали в цель.

Серьезный удар по духу россиян

В Институте изучения войны проанализировали "прилет" по судостроительному заводу. Там подчеркнули, что это очень сильный морально-психологический удар по общему настрою российского войска и флота.

Справка : В соцсети оккупанты не скрывали своего гнева. Они возмущались тем, что украинские ракеты смогли долететь до Керчи и попасть в цель. Кроме того, россияне разоблачили на лжи свои власти, которые утверждали, что у украинцев не осталось самолетов, ведь SCALP пускали именно с помощью авиации.

Аналитики рассказали, что пораженный корабль "Аскольд" был спущен на воду в 2021 году. До этого времени он ни разу не привлекался к боевым действиям.

Также там уточнили, что "Залив", куда произошел "прилет", – крупнейший судостроительный и судоремонтный завод в Восточной Европе. Эксперты предполагают, что предприятие является основным ремонтным объектом для Черноморского флота России.