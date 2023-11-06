Это значительно ослабляет потенциал российских военных. Кроме того, в ВСУ отмечают, что такие удары – это очень сильный морально-психологический удар по общему настрою и войска, и флота россиян в целом.
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В ISW проанализировали удар по заводу и кораблю в Керчи
Аналитики Института изучения войны заявили, что во время ударов по судостроительному заводу "Залив" было повреждено и военно-морское судно проекта "Каракурт". Опубликовано в сети спутниковые снимки подтверждают, что во время атаки поразили корабль проекта 22800 "Каракурт", который способен производить пуски ракет типа "Калибр". Пока неизвестно, какие именно повреждения получил новейший ракетоноситель.
В ISW заявили, что корабль "Аскольд", созданный в рамках проекта "Каракурт", был спущен на воду в 2021 году и до сих пор он ни разу не был привлечен к участию в боевых действиях. В целом судостроительный завод "Залив" в Керчи планировал построить 14 военных кораблей для Черноморского флота в период с 2016 по 2021 год. Впрочем, по данным ISW, Россия смогла создать только 3 корвета типа "Каракурт". Аналитики отмечают, что "Залив" – крупнейший судостроительный и судоремонтный завод в Восточной Европе. По всей вероятности, это предприятие является основным ремонтным объектом для Черноморского флота России.
Повреждения завода также неизвестны. Однако в ISW предполагают, что этот удар стал очень ощутимым для россиян.
ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на Юге Украины,
– говорится в своде аналитиков Института изучения войны.
Что известно об ударе по заводу и кораблю в Керчи
- Во временно оккупированном Крыму 4 ноября раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сначала не комментировали прилеты, а впоследствии заявили о "легких повреждениях".
- Источники 24 Канала сообщали, что под атакой оказался судостроительный завод "Залив" и новейший корабль-ракетоноситель "Каракурт". Впоследствии эту информацию официально подтвердили в ВСУ.
- Российское минобороны поначалу не комментировало атаку. Впоследствии оккупанты признали, что под атакой действительно оказался завод и судно. Они не сообщили о степени повреждения. Вместе с тем, они заявили об "успешной работе пэ-вэ-о" и якобы сбитии 13 из 15 ракет, которыми "пытались атаковать Крым".