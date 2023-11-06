Вдень 4 листопада Україна атакувала ракетами суднобудівельний завод "Залів" у Керчі. У мережу просочилося відео "прильоту" по російському кораблю "Аскольд".
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Палав яскраво
Повітряні сили натякнули, що вдарили по заводу "Залів" двома французькими крилатими ракетами SCAPL, які здатні влучати у ціль, розташовану на відстані 560 кілометрів.
Як "поскальпували" "Аскольд": відео
Серйозний удар по духу росіян
В Інституті вивчення війни проаналізували "прильот" по суднобудівельному заводу. Там наголосили, що це дуже сильний морально-психологічний удар по загальному настрою російського війська та флоту.
Аналітики розповіли, що уражений корабель "Аскольд" спустили на воду у 2021 році. До цього часу він жодного разу не залучався до бойових дій.
Також там уточнили, що "Залів", куди стався "приліт", – найбільший суднобудівний й судноремонтний завод у Східній Європі. Експерти припускають, що це підприємство є основним ремонтним об'єктом для Чорноморського флоту Росії.