Вдень 4 листопада Україна атакувала ракетами суднобудівельний завод "Залів" у Керчі. У мережу просочилося відео "прильоту" по російському кораблю "Аскольд".

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Палав яскраво

Повітряні сили натякнули, що вдарили по заводу "Залів" двома французькими крилатими ракетами SCAPL, які здатні влучати у ціль, розташовану на відстані 560 кілометрів.

Як "поскальпували" "Аскольд": відео

Зверніть увагу!: Міноборони Росії вимушено визнало ураження свого корабля "Аскольд" типу "Каракурт". Відомство заявило, що їхня "ПВО" збила 13 ракет, а дві потрапили у ціль.

Серйозний удар по духу росіян

В Інституті вивчення війни проаналізували "прильот" по суднобудівельному заводу. Там наголосили, що це дуже сильний морально-психологічний удар по загальному настрою російського війська та флоту.

Довідка: У соцмережі окупанти не приховували свого гніву. Вони обурювалися тим, що українські ракети змогли долетіти до Керчі і влучити в ціль. Крім того, росіяни викрили на брехні свою владу, яка стверджувала, що в українців не лишилося літаків, адже SCALP пускали саме за допомогою авіації.

Аналітики розповіли, що уражений корабель "Аскольд" спустили на воду у 2021 році. До цього часу він жодного разу не залучався до бойових дій.

Також там уточнили, що "Залів", куди стався "приліт", – найбільший суднобудівний й судноремонтний завод у Східній Європі. Експерти припускають, що це підприємство є основним ремонтним об'єктом для Чорноморського флоту Росії.