Цю прикру для окупантів очевидність визнала навіть міноборони країни-агресорки. Однак для російського електорату виявилося не так легко переварити цю правду.

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Розчарування

У коментарях до зізнань міноборони про те, що їхня "ПВО" збила 13 ракет з 15, а одна влучила у завод, де ремонтують судна, росіяни не стримували своїх емоцій.

Їх роздратував той факт, що вже не вперше прилітає по суднобудівельному заводу, а висновків влада так і не зробила.

Вирішили весь флот втратити? Чому доки не захищені досі? Ні кораблі, ні літаки на летовищах. СМЕРШа не вистачає на шкідників.

У мене немає слів! Цьому немає виправдання! Нам вишибають флот прямо у доках і роблять це вибірково. Все найліпше і найновіше

Хто відповість за бардак, чому не вивели досі всі кораблі з Криму, якщо зрозуміло, що сто відсотків збити не можемо?

Росіяни обурені "прильотом" і "успішною" роботою ППО: скриншоти

Хтось із жителів країни-агресорки починає усвідомлювати, що їм брешуть про втрати України. Адже ще у перші місяці вторгнення їх втішали, що знищена майже вся українська авіація. А тут ось раптом українці з літаків ракетами вкотре атакують ворожі кораблі.

15 ракет, отже, мінімум 8 літаків. І жоден не збитий? Після цього інформація МО про збили 37 літаків на місяць, або 10 літаків на тиждень, сумнівна. Чи вчора було свято, 4 листопада, тож льотчики ні А59, ні винищувачі в небо не піднімали, а святкували?

Панування в небі ВКС вибороли у 2022 році. У х*хлів залишилися поодинокі літаки. Склади з крилатими ракетами, що перебувають на них, знищені. ППО Росії – найпвошніше у світі. Ми збили 13 із 15 ракет. Відмінний результат. Але дві ракети потрапили в ціль. Ціль знищена. Сергій молодець.

Чому вони ще мають літаки? Єдине питання, на яке я не можу знайти відповіді.

Чим би не тішилися

Трохи піднявся настрій в окупантів, коли з'явилися супутникові знімки ураженого "Аскольда". Росіяни раділи, що корабель не знищено повністю, а лише просто пошкодили. Щоправда, хтось визнавав, що пряме влучання "не за горами".

Погрози

Багато росіян відверто лютували і почали вигадувати помсту за свій корабель. Причому, як завжди, цинічно пропонували бити по мирних українських містах та інфраструктурі. Зокрема, окупанти радили "запустити "Онікси" по Троєщині та "перетворити Харків на Сектор Гази".

Окупанти вигадували варіанти помсти за свій "Каракурт": скриншоти

Що відомо про атаку на корабель