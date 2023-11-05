Російське міноборони цю інформацію підтвердило та написало, що корабель "зазнав пошкоджень" внаслідок атаки ЗСУ. Вже 5 листопада Повітряні Сили ЗСУ підтвердили, що корабель пішов слідом за "Москвою" на дно. Що відомо про цього новітнього носія ракет "Калібр", який навіть не брав участі в плаванні, читайте у тексті 24 Каналу.

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За "Москвою" пішов носій "Калібрів"

Після атаки Збройних Сил України на завод в Керчі 24 Канал з посиланням на власні джерела писав, що наші військові уразили ворожий корабель типу "Каракурт", який може нести ворожі ракети типу "Калібр". Мовиться про новий ракетний корабель, який тільки мали передати до складу Чорноморського флоту Росії. Адже судно перебувало на етапі дооснащення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що корабель ще навіть не брав участі в плаванні. Вороги тільки готувались вивести його в море та атакувати з нього Україну.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" ввечері 4 листопада написали, що вони зафіксували щонайменше 3 прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі. Це судно проєкту 22800 "Каракурт".

Відомо, що кораблі цього проєкту можуть нести крилатий ракетний комплекс наземного застосування "Калібр", розміщений в системі вертикального пуску. Ба більше, в перспективі з них планували випускати гіперзвукові ракети "Циркон".

Судна цього проєкту відносно не великі за розмірами чи водотоннажністю, тому можуть діяти в прибережних водах, плавати по внутрішніх річкових комунікаціях, виконувати завдання у Балтійському та Чорному морях. Писали, що кораблі цього проєкту відрізнялись підвищеною морехідністю, високою маневреністю, малою радіолокаційної помітністю та можуть нести безпілотники Орлан-10".

Що відомо про знищений ЗСУ корабель Росії

Корабель "Аскольд" належить до російського проєкту малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Це російський багатоцільовий ракетно-артилерійський корабель малої водотоннажності ближньої морської зони, тобто малий корвет, який належить до кораблів третього рангу. Його призначення – вести бойові дії у ближній морській зоні, виконувати завдання у мирний час.

Портал "Мілітарний" писав, що корабель "Аскольд" спустили на воду у вересні 2021 року. Тоді зазначали, що судно є малим ракетним кораблем типу "Каракурт" і спроєктували його в Центральному морському конструкторському бюро "Алмаз".



Так "Аскольд" виглядав у 2021 році / Фото ворогів

Тоді журналісти називали характеристики корабля:

60 метрів довжини та 10 метрів ширини з 4-метровою осадкою;

його максимальна швидкість ходу – 30 вузлів;

дальність плавання – 2500 миль;

водотоннажність – 860 тонн;

автономність – 15 діб;

двигун – два дизельні двигуни М-507Д-1 потужністю по 7 360 кіловатів кожен і газотурбінним двигуном М70ФРУ потужністю 8830 кіловатів;

швидкість – до 35 вузлів;

має на озброєнні модернізовану артустановку АК-176МА калібру 76,2 міліметра, два зенітних арткомплекси АК-630М, ударний ракетний комплекс "Калібр-НК".

Видання "Радіо Свобода" написало, що станом на лютий 2022 року Росія будувала в Керчі декілька кораблів. Мовилось і про:

малі ракетні кораблі "Амур", "Аскольд", "Циклон";

кабельні укладачі "Волга", "В'ятка";

десантні кораблі "Іван Рогів" та "Мітрофан Москаленко".

Відомо, що "Циклон" передали Чорноморському флоту у 2023 році, а про інші даних не було. Проте була інформація, що Кремль планував передати флоту ще 3 кораблі.

До речі, "Аскольд" став другим після "Циклону" кораблем проєкту, який виготовили в Керчі. Журналісти зазначили, що вартість одного такого корабля – 10 мільярдів рублів.

Чи справді на заводі в Керчі був "Аскольд"

Аналітик MT Anderson, посилаючись на супутникові знімки, припускав, що 2 листопада "Аскольд" був на морських випробуваннях у Новоросійську.

Своєю чергою OSINT-аналітик Олівер Александер написав, що вранці 4 листопада на суднобудівному заводі стояв один корабель проєкту 22800 "Каракурт".



Аналітик показав супутникові фото заводу від 4 листопада 2023 року

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На заводі в Керчі була пожежа