06:06, 5 листопада

Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.

Немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.