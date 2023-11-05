Боротьба України проти повномасштабної російської агресії триває уже 620 діб. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Посилення ядерної риторики Кремля
Росія використовує наявність ядерної зброї, щоб маніпулювати світом і країна-агресорка знову вдалася до свого улюбленого методу.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також заявив, що "гіперзвукова зброя" гарантує його державі безпеку.
Путін не готовий до мирних переговорів
Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.
Немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.
Корабель, уражений в Керчі, ще не брав участь у плаванні
Воїни ЗСУ вдарили по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі. Воїни уразили корабель типу "Каракурт" – один з найсучасніших у Росії. Він так і не встиг попрацювати на окупантів.
Юрій Ігнат зауважив, що командувач послав меседж партнерам, чим саме вдалося уразити ворожий корабель. Речник Повітряних сил додав: наразі мусимо дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва". Він також розповів, що корабель ще не брав участі у плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну.
У Ростові та Бєлгороді – гучно
Ніч на 5 листопада для росіян виявилася тривожною. У Ростові-на-Дону прогримів настільки потужний вибух, що навіть росіяни не наважуються назвати його "хлопком".
Згодом також стало відомо, що – гучно у небі над Бєлгородом. Повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботи ППО ще не надходило. Вочевидь представники місцевої влади вирішили відпочивати замість того, аби "заспокоїти" росіян.