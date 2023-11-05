Боротьба України проти повномасштабної російської агресії триває уже 620 діб. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:17, 5 листопада

Посилення ядерної риторики Кремля

Росія використовує наявність ядерної зброї, щоб маніпулювати світом і країна-агресорка знову вдалася до свого улюбленого методу.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також заявив, що "гіперзвукова зброя" гарантує його державі безпеку.

06:06, 5 листопада

Путін не готовий до мирних переговорів

Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.

Немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.

06:04, 5 листопада

Корабель, уражений в Керчі, ще не брав участь у плаванні

Воїни ЗСУ вдарили по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі. Воїни уразили корабель типу "Каракурт" – один з найсучасніших у Росії. Він так і не встиг попрацювати на окупантів.

Юрій Ігнат зауважив, що командувач послав меседж партнерам, чим саме вдалося уразити ворожий корабель. Речник Повітряних сил додав: наразі мусимо дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва". Він також розповів, що корабель ще не брав участі у плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну.

06:02, 5 листопада

У Ростові та Бєлгороді – гучно

Ніч на 5 листопада для росіян виявилася тривожною. У Ростові-на-Дону прогримів настільки потужний вибух, що навіть росіяни не наважуються назвати його "хлопком".

Згодом також стало відомо, що – гучно у небі над Бєлгородом. Повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботи ППО ще не надходило. Вочевидь представники місцевої влади вирішили відпочивати замість того, аби "заспокоїти" росіян.