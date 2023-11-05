Борьба Украины против полномасштабной российской агрессии длится уже 620 дней. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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На ВОТ русские взялись за проверку местных таксистов
По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне устраивают проверки местных таксистов.
Ситуация в Запорожье
102 артобстрела пришлись по территории населенных пунктов на линии огня, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Каменского, Степового, Пятихаток, Малых Щербаков и Приморского.
Военнослужащие России совершили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Красной, Малиновке, Роботиному, Левадному, Полтавке и Пятихаткам, а также 4 авиаудара по Орехову и Роботиному.
Ситуация в Харьковской области
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области.
На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки наши защитники отбили около 10 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки.
Ситуация в Донецкой области
Один человек погиб в Донецкой области от обстрелов российских войск в Железном 4 ноября. Раненых прошлых суток не было, сообщил и. о. начальника ОВА Игорь Мороз.
Ситуация в Сумской области
Утром россияне ударили из минометов по территории Шалыгинской общины. Зафиксировано 9 взрывов.
Обновленные потери врага
За минувшие сутки враги потеряли 990 единиц личного состава.
- личного состава – ориентировочно 305 090 (+990);
- танков – 5284 (+8);
- боевых бронированных машин – 9953 (+14);
- артиллерийских систем – 7375 (+12);
- РСЗО – 867 (+6);
- средств ПВО – 570 (+2);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0);
- крылатые ракеты – 1554 (+3);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14);
- специальной техники – 1047 (+9).
Воздушные силы родутвердили поражение "Каракурта"
Украина поразила корабль "Каракурт" в Керчи. В Воздушных силах официально подтвердили.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что во время атаки на временно оккупированный Крым украинские силы попали во вражеский корабль "Каракурт". Это один из самых современных ракетоносителей, находящихся на вооружении в России.
Ситуация в Херсонской области
За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 – получили ранения.
Ситуация в Николаевской области
Вчера, 4 ноября, враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.
Также в ночь на 5 ноября Россия четыре раза обстреляла побережье и акваторию Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Ситуация на Днепропетровщине
Вечером 4 ноября агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Выпустил десяток артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины.
Спасатели выясняют последствия атак. Никто из людей не пострадал.
Ситуация на самых горячих направлениях фронта
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.
В Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 4 атаки противника.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не достигли.
На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степовое, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.
Во временно оккупированном Скадовске раздавались взрывы
Местные телеграмм-каналы писали о взрывах. Вероятно, прилетело по гостинице "Цитадель", где поселились русские оккупанты. После взрыва в этом районе вспыхнул пожар.
Россияне увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами
Об этом сказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, самая эффективная защита – эвакуация населения из городов, которые могут оказаться под угрозой.
Последствия удара по заводу в Керчи
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о последствиях попадания в судостроительный завод в Керчи. В то же время она не стала раскрывать слишком много деталей, чтобы враг не смог использовать эту информацию против нас.
Сам объект – судостроительный завод – это также абсолютно законная военная цель, поскольку тоже обеспечивает мощности врага в этой войне,
– сказала она.
Также ситуацию в Черном море охарактеризовал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас там все стабильно, ведь, по всей вероятности, враг решил взять оперативную паузу, чтобы изменить тактику.
ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на Россию
Наши военные готовятся масштабно атаковать дронами-камикадзе территорию врага. Речь идет об атаках на Крым и приграничных территорий России.
Иностранное издание сообщило об этом со ссылкой на начальника Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ, бригадного генерала Сергея Баранова.
Сергей Баранов сказал, что Украина хочет закрепить "значительные успехи" за последние несколько недель.
Усиление ядерной риторики Кремля
Россия использует наличие ядерного оружия, чтобы манипулировать миром и страна-агрессор снова прибегла к своему излюбленному методу.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 4 ноября, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты". Он также заявил, что "гиперзвуковое оружие" гарантирует его государству безопасность.
Путин не готов к мирным переговорам
Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что на Украину вроде бы давят, чтобы она начала переговоры с Россией. В ISW проанализировали ситуацию и заявили, что Владимир Путин не готов начать мирные переговоры.
Нет никаких доказательств, что Путин отказался от своей абсурдной идеи дождаться момента, когда Запад перестанет оказывать помощь.
Корабль, пораженный в Керчи, еще не участвовал в плавании
Воины ВСУ ударили по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Воины поразили корабль типа "Каракурт" – один из самых современных в России. Он так и не успел поработать на окупантов.
Юрий Игнат отметил, что командующий послал месседж партнерам, чем именно удалось поразить вражеский корабль. Спикер Воздушных сил добавил: пока должны дождаться результатов, чтобы знать, пошел ли корабль вслед за крейсером "Москва". Он также рассказал, что корабль еще не участвовал в плавании. Его готовили к тому, чтобы вывести в море и атаковать Украину.
В Ростове и Белгороде – громко
Ночь на 5 ноября для россиян оказалась тревожной. В Ростове-на-Дону прогремел настолько мощный взрыв, что даже россияне не решаются назвать его "хлопком".
Впоследствии стало известно, что – громко в небе над Белгородом. Сообщений о работе "легендарной" (спойлер – нет) работы ПВО еще не поступало. Очевидно, представители местных властей решили отдыхать вместо того, чтобы "успокоить" россиян.