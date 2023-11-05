07:55, 5 ноября

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о последствиях попадания в судостроительный завод в Керчи. В то же время она не стала раскрывать слишком много деталей, чтобы враг не смог использовать эту информацию против нас.

Сам объект – судостроительный завод – это также абсолютно законная военная цель, поскольку тоже обеспечивает мощности врага в этой войне,

– сказала она.

Также ситуацию в Черном море охарактеризовал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас там все стабильно, ведь, по всей вероятности, враг решил взять оперативную паузу, чтобы изменить тактику.