Саймон Шустер провел 2 недели в Киеве. Он получил прямой доступ к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам Офиса Президента во главе с руководителем Андреем Ермаком.

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В своем материале Шустер рассказал о проблемах Украины: контрнаступление на фронте, которое забуксовало, союзников, которые не дают Украине должной поддержки и вообще "устали от войны".

Самыми скандальными моментами статьи стали так называемые откровения анонимов из ОПУ, которые якобы сообщили Шустеру о массовой апатии, еще большей коррупции в высших эшелонах власти (даже названо имя Ростислава Шурмы – заместителя руководителя ОП), якобы запланированные увольнения среди военного руководства и попытки ручного управления войной властью (приказ захватить Горловку). И описывает все эти факты в статье Шустер с эмоциональным и пессимистическим тоном, будто Украина сейчас не в процессе борьбы за победу, а на пути к поражению.

Но есть но. В этой статье, как в журналистском материале, вообще нет комментариев ни военного руководства, в частности, Залужного, ни других военных. Как и нет напоминания о том, что Украина начала контрнаступление без эффективного оружия, которое просила у союзников, – тех же самолетов F16 или дальнобойных ракет ATACAMS.

Конечно, изложенные Шустером факты и проблемы, прокомментированные анонимными источниками, произвели эффект разорвавшейся бомбы: статья Шустера стала топ темой для СМИ и в очередной раз разделила украинское общество.

Поэтому в этой ситуации большое внимание привлекает и личность автора публикации – Саймона Шустера.

24 Канал рассказывает основные вехи биографии публициста, который долгое время жил и работал в России, смотрел на Украину "российскими глазами" и транслировал неоднозначную позицию относительно фундаментальных событий в нашей стране.

Работа в Москве и первые "анонимные источники"

Саймон Шустер родился в Москве и не имеет никакого отношения к другому известному однофамильцу – медийщику Савику Шустеру. У родителей будущего журналиста не было никаких иллюзий по поводу СССР и России, а потому, когда появилась возможность – в 1989 году – они эмигрировали в США, воспользовавшись фактом своего еврейского происхождения.

Саймону (Семену) тогда было 7 лет. В то время как его московские сверстники начинали узнавать, что такое "лихие 90-е", голод, бандитизм и обстрелы парламента из танков, он начал новую жизнь в Калифорнии, в городе Сан-Франциско, который как раз в то же время воспевали в песне модной тогда российской группы "Кар-Мэн".

Саймон Шустер в 2005 году получил диплом престижного и дорогого Стэнфорда (учился 4 года). Во время учебы он был редактором университетской газеты Stanford Daily и уже тогда показал себя талантливым журналистом. Знание русского языка для молодого профи стало важным бонусом и определило его дальнейшую карьеру. В 2006 году он отправился в Москву, где стал постоянным автором местного англоязычного издания The Moscow Times. Также параллельно Шустер выступает в качестве сначала стрингера, а затем и корреспондента для мировых топов – AP и Reuters.

Москва в те времена была чрезвычайно интересна западному миру – после падения "Железного занавеса" Россия оставалась terra incognita, но при этом манила большими деньгами, возможностями и темами, о которых мечтает написать каждый журналист. Где-то далеко была война в Чечне, где Россия совершала геноцид местного населения, но при этом власти сохраняли для Запада подобие "человеческого лица". Путин уже выстроил "вертикаль", но еще не успел убить Магнитского и произнести свою "Мюнхенскую речь". В стране уже закручивали гайки и уничтожали несогласных, но пытались сохранить подобие законности.

Сказать, что Шустер оказался в России в нужное время и в нужном месте, не сказать ничего. Талантливый журналист, да еще и без языкового барьера, начал поднимать большие темы и штамповать большие статьи с мощными заголовками. Тогда же проявилась любовь Шустера к "анонимным источникам" и большим обобщениям. Учитывая ситуацию с безопасностью в России, это не было удивительным, однако, открывало также пространство для манипуляций. Фактически, читатели должны были просто доверять авторитету и репутации Саймона Шустера и надеяться, что тот не подгонит факты под нужный вывод и не выдаст желаемое за действительное. Впрочем, редакторы молодой звезды журналистики хотели именно этого.

Обратите внимание! Проверять информацию Шустера, делать банальный фактчекинг было и сложно, и финансово невыгодно. Особенно, когда жизнь в России, как писал когда-то Довлатов, – "всегда опережает мечту". Сам Шустер активно использовал слухи и собственные предположения, не гнушался "сливами", которые подавал как инсайды (возможно, вполне искренне), чтобы создать собственную версию России, чтобы на выходе вышла "параллельная реальность".

Россия глазами Шустера в журнале TIME

В 2010 году Шустер стал московским корреспондентом, пожалуй, главного журнала мира – американского TIME. Этот карьерный взлет совпал с завершением вахты относительно либерального Дмитрия Медведева на позиции временного президента России и возвращением в 2012 году Путина.

Интересно, что справочники подают время начала сотрудничества Саймона Шустера с TIME как 2013 год, однако сам журналист в своих интервью говорил другое (на странице Шустера на Linkedin вообще указано, что он начал работать с TIME в 2009-м, сначала – на непостоянной основе).

Также есть и другие расхождения в биографии Шустера. Так, в интервью собственному изданию от 16 ноября 2012 года он утверждал, что его семья эмигрировала в США уже после распада СССР.

Для Шустера появилось множество новых тем и уникальная возможность рассказывать миру на английском о превращении России из клептократии в агрессивную тиранию. Таким образом, миллионы людей смотрели на Россию через оптику Саймона Шустера. По мере сил он писал для западного зрителя и об "интересностях" от соседей России. Так Саймон Шустер стал также специалистом и по Украине, поскольку тогда, в 2013 году, начинались события, которые изменят целый регион и повлияют на весь мир. Кстати, как показало время, смотрел и писал об Украине Шустер часто именно с пророссийской позиции и только подогревая ее антиукраинскую пропаганду в мире.

Шустер и Украина: "праворадикалы" на Майдане и пропаганда против "Азова"

В 2013 году в Украине началась Революция Достоинства. В России эти события использовали для нападения и захвата Крыма и части Донбасса. Саймон Шустер стал хроникером этих событий. Однако как минимум часть его текстов откровенно повторяла российскую пропаганду.

О Майдане Шустере писал не как о миллионных проевропейских митингах украинцев, а как о его захвате "правыми радикалами". И даже задавать вопрос, может ли Запад или Россия остановить Революцию.

В феврале 2014 года он писал о том, что Украина близится к гражданской войне.

А в марте, когда россияне незаконно оккупировали Крым, вышла статья Шустера о том, что "многие украинцы желают, чтобы Россия вторглась".

Несмотря на это, в 2014 году Шустер в своей статье для TIME обвинил Россию и лично Путина в гибели рейса MH17. На обложке журнала появился российский президент, который отбрасывает тень в виде сбитого самолета. После этого россияне запретили журналисту въезд в Россию.

Шустер продолжил писать о войне, но уже в качестве главы Берлинского бюро TIME. Столицу Германии он сделал своим "штабом", откуда совершал длительные командировки. Одним из постоянных направлений стала Украина, где шла война, тогда под названием АТО. Украинские власти охотно дали звездному журналисту полный доступ и не имели от него тайн.

В 2019 году вышел материал Шустера об "Азове". Однако контекст был совсем не патриотическим, а наоборот – грязно-пропагандистским. Американец побывал в подготовительных лагерях батальона и выдал свое резюме – это ужасные неонацисты, жестко индоктринированные идеологией белого супремасизма. Текст Шустера под названием Inside a white supremacist Ukrainian militia вызвал мощный скандал, он был настоящим подарком для российской пропаганды и на многие годы стал страшилкой для Запада о плохих украинских радикалах.

Скандальный сюжет Шустера об "Азове":

Специально для читателей "белые супремасисты" оказались в заголовке на первом месте, а "украинские" – на периферии. Также Шустер подал "Азов" в качестве площадки для подготовки белых ультраправых боевиков со всего мира. Затем россияне этот тезис "раскрутят" и будут рассказывать фейк, что якобы новозеландский террорист Брентон Таррант, совершивший атаки на мечети в городе Крайстчерч, якобы проходил обучение в лагерях "Азова".

Фактически репортаж повторял тезисы россиян о фашистах-украинцах и был сплошным набором штампов, к тому же поданных в нужном тоне автору. Этот материал стал мощным репутационным ударом по Украине и сформировал новые неправдивые стереотипы об украинцах. И это все на фоне разговоров в США о признании "Азова" террористической организацией (этого так и не произошло, но стоит отметить, что тезис об азовцах-нацистах активно продвигала и продвигает как раз Россия).

Через несколько лет, когда начнется полномасштабное вторжение России, а бойцы полка "Азова" в Мариуполе еще раз покажут себя как герои, Шустеру придется неуклюже оправдываться за дискредитацию украинских воинов и как-то искать баланс между тем, что он говорил в 2019 году, и тем, что было в 2022-м.

В том же 2019 году Шустер присоединился к новой горячей теме – выборам в США. Он дал им украинский ракурс и написал большой материал о роли Зеленского (который впервые появился на обложке) в ситуации с компроматом на сына Байдена, который так хотели получить члены команды Дональда Трампа. Фабула в статье Шустера снова стала мейнстримной версией для Запада, однако для Украины, которую изобразили жертвой большой игры, это вряд ли было позитивом.

Книга о Зеленском и ордене в Украине.

С началом российского вторжения Шустер снова начал активно писать об Украине. Он был одним из тех, кто взял интервью у президента Зеленского и принял участие в формировании его образа – лица сопротивления России и лидера свободного мира. В апреле 2022 года журналист 2 недели прожил в Киеве и провел многочисленные интервью не только с президентом, но и с его окружением.

Зеленский снова появился на обложке журнала TIME, а Шустер получил украинский орден (в августе 2022 года накануне Дня Независимости).

Скриншот страницы книги Шустера о Зеленском на сайте издательства Harper Collins

Перед этим журналист объявил, что пишет книгу о войне в Украине. Главным героем книги является именно Зеленский. Она выйдет в свет в январе 2024 года, но уже доступна по предзаказу по цене 21,99 доллара за штуку.

К теме "Анонимная подковерность": Подоляк и Данилов прокомментировали статью в Time о Зеленском

Скандальная статья в TIME

Возможно, этот факт, а может, доверие окружения президента способствовали тому, что Шустера второй раз допустили к Зеленскому и кулуарам ОП – в 2023 году он снова провел 2 недели в Киеве. Результаты этой командировки сегодня обсуждает весь мир.

Часть людей пытаются угадать – кто же был теми анонимными источниками Шустера и стоит ли вообще доверять их словам.

На это обращает внимание и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он раскритиковал статью Шустера и указал на откровенные ошибки, которые доказывают, что господин Шустер не владеет настоящей информацией, связанной с проведением Ставки или заседаний военного кабинета. Особенно Данилов апеллирует к анонимным источникам журналиста, которые не только не верят в победу Украины в войне, но и вредят стране.

На каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам непосредственно с фронта, потому что там участвуют все представители высшего военного руководства. Рассказывать, что там в спешке кто-то пришел-ушел, это странные вещи. Во-вторых, я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта "анонимность" вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента... Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране... Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом,

– Данилов в эфире УП live комментирует скандальную статью Шустера.

Данилов прав, он профессионально критикует и фактически не оставляет камня на камне от статьи Шустера. Впрочем, на Западе все же принято верить тому, что написано в TIME. Или New York Times. Так повелось еще со времен Уолтера Дюранти.

В Украине общество также доверяет иностранным СМИ и часто принимает их информацию как единую истину. Однако, анализируя ситуацию, сложившуюся после выхода статьи Шустера в TIME, на поверхность еще раз поднялся вопрос о том, что важно не только содержание, важен и автор, который это содержание заложил.

Биография Саймона Шустера наполнена интересными фактами, а его отношения с Украиной – достаточно контроверсионные. В начале большого вторжения России в 2022 году он написал большую статью о Зеленском и нашей борьбе, но до этого сделал из митингующих на Майдане "праворадикалов", а азовцев – "нацистов". Он много раз манипулировал украинскими темами, хотя много рассказывал об Украине. Поэтому вопрос, как воспринимать последнюю статью Шустера, остается открытым.