В статье Time говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками и разъяренным. Но он продолжает бороться. В заголовок вынесена фраза президента "Никто не верит в победу Украины так, как я".

Смотрите также "Никто не верит в победу Украины, как я": Зеленский попал на первую полосу Time

Зол ли Зеленский

Михаил Подоляк в разговоре с "Радио Свобода" назвал материал американского журнала субъективным мнением. Он отметил, что источниками материала стали анонимы якобы из Офиса президента, и это проблема. Подоляк предположил, что кто-то из этих источников захотел придать себе большее значение, но, не имея доступа к определенной информации, передал журналистам положение дел не совсем корректно. Возможно, кто-то выдал собственное мнение за аксиому, и это повлекло недоразумение.

Также он обращает внимание, что Зеленский сам достаточно хорошо коммуницирует и объясняет свои решения. Президент не изолирован от мира и СМИ.

На вопрос о том, будут ли увольнять министров и генералов, Подоляк пояснил, что изменения постоянно идут, в частности намекнул на смену министра обороны Резникова на Умерова. Относительно якобы отказа военных идти в наступление по приказу президента – то из Офиса президента приказы не отдаются, потому что это политически невозможно.

Как говорит Михаил Подоляк, в ОП отреагировали на появление статьи спокойно. Нельзя говорить, что Зеленский предан или взбешен – но ему сложно. Поддерживать интерес к Украине спустя 600 дней войны действительно сложно, к тому же сейчас возникли и другие вопросы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. Президент хочет большей конкретики, более эффективной коммуникации и чтобы заявленные намерения реализовывались хотя бы на 70 – 80%, поэтому есть объективные причины для его усталости.

Российские нарративы Шустера

Алексей Данилов в разговоре с журналистами "Украинской правды" сказал, что заседание Ставки описано некорректно. Он также отметил, что анонимность источников статьи вредит Украине.

Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента. Эта анонимность, эта подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране,

– высказался Данилов.

Секретарь СНБО указал, что Шустер использует российские нарративы, когда пишет о потерях Украины.

"Наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, но находятся рядом с президентом", – подытожил он.

Зеленский не в первый раз на обложке Time

В июне 2023 года наш президент также попал на первую полосу. Тогда говорилось о том, как Украина будет противостоять российской пропаганде.