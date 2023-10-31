У статті Time ідеться про те, що Зеленський почувається зрадженим західними союзниками та розлюченим. Але він не полишає боротися. У заголовок винесено фразу президента "Ніхто не вірить у перемогу України так, як я".

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Чи розлючений Зеленський

Михайло Подоляк у розмові з "Радіо Свобода" назвав матеріал американського журналу суб'єктивною думкою. Він указав на те, що джерелами матеріалу стали аноніми нібито з Офісу президента, і це проблема. Подоляк припустив, що хтось із цих джерел захотів надати собі більшої ваги, але, не маючи доступу до певної інформації, передав журналістам не зовсім коректно стан справ. Можливо, хтось видав власну думку за аксіому, і це спричинило непорозуміння.

Також він звертає увагу на те, що Зеленський сам досить добре комунікує і пояснює свої рішення. Президент не ізольований від світу, в тому числі від ЗМІ.

На запитання про те, що будуть звільняти міністрів і генералів, Подоляк пояснив, що зміни постійно йдуть, зокрема натякнув на зміну міністра оборони Резнікова на Умєрова. Стосовно нібито відмови військових іти в наступ за наказом президента – то із Офісу президента накази не віддаються, бо це політично неможливо.

Як каже Михайло Подоляк, в ОП відреагували на появу статті спокійно. Не можна говорити, що Зеленський зраджений чи розлючений – але йому складно. Підтримувати інтерес до України через 600 днів війни справді складно, до того ж зараз з'явилися й інші питання, зокрема ситуація на Близькому Сході. Президент хоче більшої конкретики, більш ефективної комунікації і щоб заявлені наміри реалізовувалися хоча б на 70 – 80%, тож є об'єктивні причини для його втоми.

Російські наративи Шустера

Олексій Данілов у розмові з журналістами "Української правди" сказав, що засідання Ставки описано некоректно. Він також указав, що анонімність джерел статті шкодить Україні.

Я не розумію, звідки автор бере оці речі. У мене оця анонімність викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента. Ця анонімність, ця підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні,

– висловився Данілов.

Секретар РНБО вказав, що Шустер використовує російські наративи, коли пише про втрати України.

"Наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом", – підсумував він.

Зеленський не вперше на обкладинці Time

У червні 2023 року наш президент також потрапив на перші шпальти. Тоді мовилося про те, як Україна буде протистояти російській пропаганді.