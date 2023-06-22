Американський щотижневий журнал Time назвав статтю Inside Volodymyr Zelensky's plan to beat Putin's propaganda in Russian-occupied Ukraine. Цю назву можна перекласти як "Усередині плану Володимира Зеленського по боротьбі з пропагандою Путіна в окупованій Росією Україні".

Читайте також У Зеленського назвали 3 інструменти впливу на Україну, які використовує Росія

Що робить пропаганда Кремля

На обкладинці зображений російський диктатор, що дивиться на читачів з екрана телевізора. Картинку супроводжує підзаголовок "Відключення Путіна: план Володимира Зеленського відвоювати не тільки територію".

Матеріал присвячений тому, як російські загарбники промивають людям з тимчасово окупованих територій України. Мовиться про населення Півдня та Сходу. Там мільйони жителів споживають пропаганду окупантів через телебачення.

Російські пропагандисти зображують існування Україні як нібито "історичну помилку". А український уряд вони називають "сатаністами" та "неонацистами", які буцімто "прагнуть знищити Росію".



Обкладинка, що присвячена плану Зеленського / Фото Time

Чого прагне Зеленський

Видання цитує самого Зеленського, який був шокований силою кремлівської пропаганди. Він назвав її вплив інформаційною хворобою. У статті зазначається, що президент України поставив своєю місією не тільки звільнити українську землю від окупації, а й звільнити українців від того, що він називає російським інформаційним простором. Голова держави турбується про майбутню необхідність завоювати довіру та підтримку серед людей, що зараз перебувають під російською окупацією.

Україні потрібно прориватися зі своїми інформаційними каналами якомога активніше,

– сказав він.

За словами Зеленського, у Херсоні окупанти зазнали поразки, оскільки місцеві жителі трималися твердо та не підтримували всередині себе Росію. Він зазначив, що в інших регіонах ситуація є складнішою. За його словами, на тимчасово окупованій частині Донбасу людям промили мізки. Вони протягом 9 років мають тільки російський інформаційний простір й не бачать у Росії справжнього окупанта. Попри це, український лідер має намір достукатися до цих людей.

Як пропаганда Росії викривляє реальність