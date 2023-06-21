Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, так званий російський "новояз" з кожним разом дивує все більше.

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Нещодавно там повідомляли про вибух на пороховому заводі в Тамбові. Однак в пропагандистських ЗМІ написали лише про незначні "хлопки", внаслідок яких було 5 загиблих та з десяток поранених.

Некрологи стають для них реально проблемою

Як наголосив Тизенгаузен, російський "новояз" дико викривляє реальність. Це все дійшло до абсурду.

Ось давайте "побавимося" з цим. Не 220 тисяч знищених окупантів, а зменшилося безробіття. Не 30 тисяч знищених вагнерівців, а зменшилася кількість ув'язнених. Російський народ почав виправлятися,

– пожартував Тизенгаузен.

Насправді ситуація з некрологами в Росії є небезпечною для Кремля. Вона демонструє, що на війні проти України загинула величезна кількість окупантів. Це явно не мотивує інших росіян приєднуватися до армії.

Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Також за допомогою цих некрологів, які часто публікують в соцмережах, можна приблизно побачити, з яких регіонів найбільше гине окупантів. Це все може дійти до того, що в Росії просто заборонять публікувати такі дописи. Однак в часи соціальних мереж приховати таке неможливо.

Втрати Росії у війні проти України: коротко