Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, так званий російський "новояз" з кожним разом дивує все більше.
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Нещодавно там повідомляли про вибух на пороховому заводі в Тамбові. Однак в пропагандистських ЗМІ написали лише про незначні "хлопки", внаслідок яких було 5 загиблих та з десяток поранених.
Некрологи стають для них реально проблемою
Як наголосив Тизенгаузен, російський "новояз" дико викривляє реальність. Це все дійшло до абсурду.
Ось давайте "побавимося" з цим. Не 220 тисяч знищених окупантів, а зменшилося безробіття. Не 30 тисяч знищених вагнерівців, а зменшилася кількість ув'язнених. Російський народ почав виправлятися,
– пожартував Тизенгаузен.
Насправді ситуація з некрологами в Росії є небезпечною для Кремля. Вона демонструє, що на війні проти України загинула величезна кількість окупантів. Це явно не мотивує інших росіян приєднуватися до армії.
Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу
Також за допомогою цих некрологів, які часто публікують в соцмережах, можна приблизно побачити, з яких регіонів найбільше гине окупантів. Це все може дійти до того, що в Росії просто заборонять публікувати такі дописи. Однак в часи соціальних мереж приховати таке неможливо.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, Росія втратила величезну кількість особового складу та військової техніки.
- Так, станом на 21 червня українські військові знищили 222 тисячі російських загарбників. А за минулу добу на "концерт Кобзона" відправилося ще 540 окупантів.
- Також Росія вже втратила 4006 танків, 7771 бойових броньованих машин, 3920 артилерійських систем, 615 РСЗВ, 375 засобів ППО, 314 літаків, 306 гелікоптерів, 3428 безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо. Лише за минулу добу російські окупанти втратили аж 131 одиницю різноманітної техніки.