Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, так называемый российский "новояз" с каждым разом удивляет все больше.
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Недавно там сообщали о взрыв на пороховом заводе в Тамбове. Однако в пропагандистских СМИ написали лишь о незначительных "хлопках", в результате которых было 5 погибших и с десяток раненых.
Некрологи становятся для них реальной проблемой
Как отметил Тизенгаузен, российский "новояз" дико искажает реальность. Это дошло до абсурда.
Вот давайте "поиграем" с этим. Не 220 тысяч уничтоженных оккупантов, а уменьшилась безработица. Не 30 тысяч уничтоженных вагнеровцев, а уменьшилось количество заключенных. Российский народ начал исправляться,
– пошутил Тизенгаузен.
На самом деле ситуация с некрологами в России опасна для Кремля. Она демонстрирует, что на войне против Украины погибло множество оккупантов. Это, очевидно, не мотивирует других россиян присоединяться к армии.
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Также с помощью этих некрологов, которые часто публикуют в соцсетях, можно примерно увидеть, из каких регионов больше всего гибнет оккупантов. Это все может привести к тому, что в России просто запретят публиковать такие посты. Однако во времена социальных сетей скрыть такое невозможно.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, Россия потеряла огромное количество личного состава и военной техники.
- Так, по состоянию на 21 июня украинские военные уничтожили 222 тысяч российских захватчиков. А за прошедшие сутки на "концерт Кобзона" отправилось еще 540 оккупантов.
- Также Россия уже потеряла 4006 танков, 7771 боевых бронированных машин, 3920 артиллерийских систем, 615 РСЗО, 375 средств ПВО, 314 самолетов, 306 вертолетов, 3428 беспилотников оперативно-тактического уровня. Только за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 131 единицу разнообразной техники.