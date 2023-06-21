Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, так называемый российский "новояз" с каждым разом удивляет все больше.

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Недавно там сообщали о взрыв на пороховом заводе в Тамбове. Однако в пропагандистских СМИ написали лишь о незначительных "хлопках", в результате которых было 5 погибших и с десяток раненых.

Некрологи становятся для них реальной проблемой

Как отметил Тизенгаузен, российский "новояз" дико искажает реальность. Это дошло до абсурда.

Вот давайте "поиграем" с этим. Не 220 тысяч уничтоженных оккупантов, а уменьшилась безработица. Не 30 тысяч уничтоженных вагнеровцев, а уменьшилось количество заключенных. Российский народ начал исправляться,

– пошутил Тизенгаузен.

На самом деле ситуация с некрологами в России опасна для Кремля. Она демонстрирует, что на войне против Украины погибло множество оккупантов. Это, очевидно, не мотивирует других россиян присоединяться к армии.

Смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Также с помощью этих некрологов, которые часто публикуют в соцсетях, можно примерно увидеть, из каких регионов больше всего гибнет оккупантов. Это все может привести к тому, что в России просто запретят публиковать такие посты. Однако во времена социальных сетей скрыть такое невозможно.

Потери России в войне против Украины: коротко