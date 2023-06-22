Американский еженедельный журнал Time назвал статью Inside Volodymyr Zelensky's plan to beat Putin's propaganda in Russian-occupied Ukraine. Это название можно перевести как "Внутри плана Владимира Зеленского по борьбе с пропагандой Путина в оккупированной Россией Украине".

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Что делает пропаганда Кремля

На обложке изображен российский диктатор, смотрящий на читателей с экрана телевизора. Картинку сопровождает подзаголовок "Отключение Путина: план Владимира Зеленского отвоевать не только территорию".

Материал посвящен тому, как российские захватчики промывают мозги людям с временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о населении Юга и Востока. Там миллионы жителей потребляют пропаганду окупантов через телевидение.

Российские пропагандисты изображают существование Украины как якобы "историческую ошибку". А украинское правительство они называют "сатанистами" и "неонацистами", которые якобы "стремятся уничтожить Россию".



Обложка, посвященная плану Зеленского / Фото Time

К чему стремится Зеленский

Издание цитирует самого Зеленского, шокированного силой кремлевской пропаганды. Он назвал ее влияние информационной болезнью. В статье говорится, что президент Украины поставил своей миссией не только освободить украинскую землю от оккупации, но и освободить украинцев от того, что он называет российским информационным пространством. Глава государства беспокоится о будущей необходимости завоевать доверие и поддержку среди находящихся под российской оккупацией людей.

Украине нужно прорываться со своими информационными каналами как можно активнее,

– сказал он.

По словам Зеленского, в Херсоне оккупанты потерпели поражение, поскольку местные жители держались твердо и не поддерживали внутри себя Россию. Он отметил, что в других регионах ситуация сложнее. По его словам, на временно оккупированной части Донбасса людям промыли мозги. Они в течение 9 лет имеют только российское информационное пространство и не видят в России подлинного оккупанта. Несмотря на это, украинский лидер намерен достучаться до этих людей.

Как пропаганда России искажает реальность