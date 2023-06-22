Бред россиян 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Таким образом, кремлевские приспешники, не понимая того, поднимают боевой дух украинских командиров, в частности генерала Буданова.
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"У Украины нет нужды в запасных Будановых, ведь оригинальный Буданов, Залужный, Сырский и другие оригинальные представители военно-политического руководства на своих местах, выполняют задачи и уничтожают врага. Все хорошо", – иронично сказал представитель ГУР.
К тому же Юсов подчеркнул, что украинские руководители не прячутся по бункерам, в отличие от диктатора Кремля Владимира Путина и всего его окружения.
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Пропагандисты поднимают боевой дух украинцев
Выдумки российских пропагандистов забавные и смешные. Очень интересные комментарии и мемы украинцев. Это означает, что взаимодействие военного командования Украины с обществом на высоком уровне.
Фейки россиян о гибели украинского руководства
- Российские пропагандисты заявляют о "гибели" Буданова с конца мая. Собственно, 29 мая россияне нанесли очередной ракетный удар по столице, во время которого якобы "погиб" глава ГУР МО.
- Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдумал, что Кирилл Буданов якобы находится в коме и он сейчас в Германии на лечении.
- Кроме того, недавно российские пропагандисты утверждали, что оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа".
- Однако фейк россиян с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего силами ТРО Игоря Танцура и Сухопутных войск Александра Сырского.