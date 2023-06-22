Бред россиян 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Таким образом, кремлевские приспешники, не понимая того, поднимают боевой дух украинских командиров, в частности генерала Буданова.

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"У Украины нет нужды в запасных Будановых, ведь оригинальный Буданов, Залужный, Сырский и другие оригинальные представители военно-политического руководства на своих местах, выполняют задачи и уничтожают врага. Все хорошо", – иронично сказал представитель ГУР.

К тому же Юсов подчеркнул, что украинские руководители не прячутся по бункерам, в отличие от диктатора Кремля Владимира Путина и всего его окружения.

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Пропагандисты поднимают боевой дух украинцев

Выдумки российских пропагандистов забавные и смешные. Очень интересные комментарии и мемы украинцев. Это означает, что взаимодействие военного командования Украины с обществом на высоком уровне.

Обратите внимание! Кирилл Буданов высмеял фейки пропагандистов и заявил о формировании "отряда бессмертных", который будет "кошмарить" тех, кто стремился захватить Украину.

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