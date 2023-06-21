Он также добавил, что Украина прозрачна во многих аспектах. В частности, Подоляк отметил объяснение природы войны, партнерские отношения и претензии к России.
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Какие рычаги воздействия использует агрессор
По словам советника главы ОП, таких инструментов есть три:
- Первое – ракетные обстрелы ежедневные даже, не только ночью, но и ежедневно всей страны.
- Второе – это угрозы и совершение террористических актов.
- Третья составляющая – это эти информационные программы, в которых периодически кто-то будет участвовать, непосредственно Лукашенко, Путин или кто-то из других "випов", Патрушев и т.д.
Давайте спокойно к этому относиться. Мы ведь умеем разговаривать, объяснять те или иные позиции, официальные позиции. Сегодня государство во многих аспектах прозрачно,
– сказал Подоляк.
Какова цель Кремля в этой войне
- Ранее Михаил Подоляк утверждал, что русские подсознательно признали свое поражение в войне. Однако тактика "выжженной земли" – основной рычаг влияния Кремля.
- По его словам, Россия, кроме АЭС и ГЭС, использует также уничтожение социальной и критической инфраструктуры Украины как инструменты влияния на мировое сообщество.
- "Она (Россия – 24 Канал) сегодня откровенно, кстати, устами Путина сказала одну простую вещь: смотрите, подсознательно мы понимаем, что мы проигрываем войну и оставим территорию Украины. Но какую территорию Украины мы оставим? Максимально разрушенной. Мы хотим, чтобы вы ощущали последствия этой войны. Мы будем уничтожать, выжигать все, что у вас есть", – считает Подоляк.