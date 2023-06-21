Недавно в NYT сообщили о том, что США вроде бы готовы предложить Украине израильскую модель гарантий. Это уже прокомментировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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"Мы должны дойти в этой войне до финала"

Подоляк отметил, что не совсем понимает, о чем идет речь, когда говорят о десятилетнем цикле глобальных гарантий безопасности.

Это значит, что десять лет будет идти война, то есть будет в замороженном состоянии находиться? Потому что только при войне тебе нужны гарантии, соответствующие израильской концепции. То есть первоочередное приоритетное получение того или иного оружия, отсутствие количества ограничений и так далее,

– отметил советник главы ОП.

Добавил, что если шире смотреть на эту тему, есть соответствующий фронт сегодня. Все решается именно там. Война должна дойти до финала.

По моему мнению, любой финал, где мы не заходим на границы 1991 года, будет означать, что война просто временно остановилась до следующего этапа, который будет еще более разрушительным для Украины. Несмотря на все сложности, которые мы сегодня имеем, мы должны дойти в этой войне до финала,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, отметил, что дальше – определенный промежуток времени до того момента, в течение которого мы из де-факто страны НАТО перейдем в де-юре страну НАТО. По мнению антикризисного менеджера, это будет занимать три месяца или шесть, а может восемь.

Поэтому в этот момент Украине необходимы гарантии безопасности, когда будем фиксировать юридические последствия войны с Россией, ведь могут быть отдельные люди в стране-агрессоре, которые попытаются еще на каком-то этапе что-нибудь реваншировать.

То есть еще использовать крылатые ракеты. В этот момент должны быть соответствующие гарантии безопасности, что все другие страны также будут участвовать в защите Украины,

– подчеркнул советник главы ОП.

Добавил, что после этого есть единственная система безопасности для Европы – НАТО. Подоляк подытожил: "Поэтому, на мой взгляд, война – первый этап. Второй этап – переходный. Это гарантии безопасности, которыми занимается Президент Украины, для того, чтобы у нас больше не было такого, что мы должны с кем-то там договариваться о каких-либо поставках оружия".

Он отметил, что в рамках гарантий безопасности оружие должно автоматически предоставляться, в частности, такое как F-16 или ATACMS. Третий этап – это уже непосредственно юридический статус члена НАТО.

Какие еще недостатки "израильского сценария" для Украины

В интервью 24 Канала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко подчеркнула, что ситуации, в которых находятся Израиль и Украина – совершенно разные. Перед нами стоит огромное государство с ядерным статусом, абсолютно непредсказуемыми решениями и руководством.

Хотя Израиль является основным союзником США вне НАТО, однако их сотрудничество не предполагает предоставления прямых гарантий безопасности в случае нападения. Руководитель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко уверен, что это не совсем то, что подходит Украине.

Политолог Николай Давидюк подчеркнул, что "израильский сценарий" с гарантиями безопасности от США – это тот же Будапештский меморандум, который в итоге никак не оградил Украину от нападений России.

По его мнению, за таким сценарием скрывается несколько опасностей. В частности, речь идет о смене президентов стран-подписантов гарантий безопасности, которые после получения власти могут откреститься от этих гарантий. Мол, не имеют к этому никакого отношения.

Также "израильский сценарий" предполагает предоставление 39 миллиардов долларов на 10 лет. При этом Украина для борьбы против оккупантов всего за полгода использовала 42 миллиарда долларов от США. Следовательно, этот сценарий уменьшит финансирование в 20 раз.