Нещодавно у NYT повідомили про те, що США начебто готові запропонувати Україні ізраїльську модель гарантій. Це вже прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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"Ми маємо дійти в цій війні до фіналу"

Подоляк зазначив, що не зовсім розуміє, про що йдеться, коли кажуть про десятирічний цикл глобальних безпекових гарантій.

Це означає, що десять років буде війна іти, тобто буде в замороженому стані знаходитись? Тому що тільки при війні тобі потрібні гарантії, які відповідають ізраїльській концепції. Тобто першочергове пріоритетне отримання тієї чи іншої зброї, відсутність кількості обмежень тощо,

– зазначив радник голови ОП.

Додав, якщо ширше дивитись на цю тему, є відповідний фронт сьогодні. Все вирішується саме там. Війна має дійти до певного фіналу.

На мій погляд, будь-який фінал, де ми не заходимо на кордони 1991 року, буде означати, що війна просто тимчасово зупинилась до наступного етапу, який буде ще більш руйнівним для України. Попри всі складнощі, які ми сьогодні маємо, ми маємо дійти в цій війні до фіналу,

– підкреслив Подоляк.

Окрім того, зазначив, що далі – певний проміжок часу до того моменту, упродовж якого ми з де-факто країни НАТО перейдемо в де-юре країну НАТО. На думку антикризового менеджера, це буде займати три місяці, або шість, а може вісім.

Тож у цей момент Україні необхідні гарантії безпеки, коли будемо фіксувати юридичні наслідки війни з Росією, адже можуть бути окремі люди в країні-агресорці, які спробують ще на якомусь етапі щось реваншувати.

Тобто ще використовувати крилаті ракети. В цей момент мають бути відповідні гарантії безпеки, що всі інші країни також будуть брати участь в захисті України,

– наголосив радник голови ОП.

Додав, що після цього є єдина безпекова система для Європи – НАТО. Подоляк підсумував: "Тому, на мій погляд, війна – перший етап. Другий етап – перехідний. Це гарантії безпеки, якими опікується Президент України, для того, щоб у нас більше не було такого, що ми маємо з кимось там домовлятись про якісь постачання зброї".

Зазначив, що у рамках гарантій безпеки зброя має автоматично надаватися, зокрема, така як F-16 чи ATACMS. Третій етап – це вже безпосередньо юридичний статус члена НАТО.

Які ще недоліки "ізраїльського сценарію" для України

В інтерв'ю 24 Каналу очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко наголосила, що ситуації, в яких перебувають Ізраїль та Україна – зовсім різні. Перед нами стоїть величезна держава з ядерним статусом, абсолютно непередбачуваними рішеннями та керівництвом.

Хоча Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, однак їхня співпраця не передбачає надання прямих безпекових гарантій у разі нападу. Керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко впевнений, що це не зовсім те, що підходить Україні.

Політолог Микола Давидюк підкреслив, що "ізраїльський сценарій" із гарантіями безпеки від США – це той же Будапештський меморандум, який у результаті ніяк не захистив Україну від нападів Росії.

На його думку, за таким сценарієм ховається кілька небезпек. Зокрема, йдеться про зміну президентів країн-підписантів гарантій безпеки, які після отримання влади можуть відхреститися від цих гарантій. Мовляв, не мають до цього жодного стосунку.

Також "ізраїльський сценарій" передбачає надання 39 мільярдів доларів на 10 років. При цьому Україна задля боротьби проти окупантів лише за пів року використала 42 мільярди доларів від США. Відтак цей сценарій зменшить фінансування у 20 разів.