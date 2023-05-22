Західні журналісти поспілкувалися з польським президентом Анджеєм Дудою та анонімними західними чиновниками. Вони розповіли виданню про плани Заходу щодо вступу України до Альянсу та її захисту від російських окупантів.
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Що пропонують Україні союзники
Як кажуть джерела WSJ, наразі питання щодо членства нашої країни у НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю. Ця концепція почала розроблятися ще у вересні 2022 року. Її створили колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та чинний голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Аналог "ізраїльської моделі" полегшить для союзників постачання до України зброї та передачі нашій державі технологій. Як пояснив Дуда, майбутній договір дасть Росії зрозуміти, що Україна отримала гарантії безпеки, які не закінчаться з часом або через втому. Водночас цей документ не буде пов’язаний з російсько-українськими переговорами чи будь-яким мирним процесом.
Хто гарантуватиме Україні безпеку
США ймовірно стануть головним гарантом безпеки для України. Також стати гарантами можуть ще 3 країни: Велика Британія, Франція, Німеччина. Планується, що ці 4 держави укладуть з Києвом договір про гарантії безпеки.
Договір, створений за зразком "ізраїльської моделі", вплине на розвиток повномасштабного російського вторгнення. Також він почне впливати й на процес просування нашої держави до НАТО, а сам Альянс не буде вважатися стороною конфлікту. За даними ЗМІ, його затвердження може статися під час саміту у Вільнюсі.
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- Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський у розмові з 24 Каналом теж натякнув на доленосність липневого саміту блоку та допустив, що під час цієї зустрічі буде підписано секретний документ. А ще він пояснив, чому західні еліти змінили своє ставлення до України.
- На початку травня Єнс Столтенберг поділився оптимістичним прогнозом. Чинний генсек НАТО запевнив, що Україна обов'язково отримає членство, та назвав це питанням часу. Водночас він не став називати жодних термінів.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не стане членом Альянсу під час війни з Росією. За його словами, Київ хоче отримати чіткий сигнал що членства після перемоги над державою-терористом.