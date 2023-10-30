Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу Time. Журналіст провів з президентом України та його командою деякий час.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Найстрашніше – світ звик

Зеленський розповів виданню, що він все більше та частіше має вселяти у союзників віру та надію на перемогу України. Він поділився, що це "забирає всю енергію та силу", адже потрібно робити дуже багато всього.

Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто,

– підкреслив президент України.

Минуло майже двадцять місяців повномасштабної війни, проте п'ята частина території України залишається окупованою. Україна зазнає втрат серед військових та серед цивільних. Зеленський розповів, що попри це, відчуває, що глобальний інтерес до війни в Україні впав, як і рівень міжнародної підтримки. За його словами, найстрашніше те, що частина світу звикла до цього.

Водночас після того, як в Ізраїлі почалась війна проти палестинських бойовиків, утримувати Україну у фокусі уваги стало ще складніше.

Після візиту Зеленського до Вашингтона TIME простежив за президентом та його командою до Києва, щоб зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали, особливо на наполегливі заклики до Зеленського боротися з корупцією в уряді та згасаючий ентузіазм щодо війни.

Зеленський змінився, але не змінилась позиція

Володимир Зеленський змінився. У матеріалі йдеться, що раніше він міг жартувати під час засідань та загалом випромінював оптимізм, то тепер цього немає. Тепер же він заходить, отримує оновлення, віддає накази та виходить. У оточенні президента розповідають, що він, ймовірно, почувається зрадженим своїми західними партнерами, проте від боротьби ніхто не збирається відмовлятися.

Під час обговорень майбутнього розвитку війни одне питання залишається непорушним: можливість проведення мирних переговорів з країною-агресором. Більшість українців категорично не схвалили б такого кроку, особливо якби він передбачав втрату будь-якої окупованої частини України.

Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир'я.

Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь,

– сказав президент.

Третя світова може початися в Україні

Зеленський називає це "війною волі" і побоюється, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії вийдуть за її межі. За його словами, Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще. Таким був заклик Зеленського у Вашингтоні: допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася, і поки не стало надто пізно. Він залишається незмінним.

Допомога Україні стала каменем спотикання в дискусії про федеральний бюджет. Виступ Зеленського перед Сенатом США справив глибоке враження на деяких із присутніх депутатів.

Ви даєте гроші. Ми віддаємо своє життя,

– наголосив Зеленський.

Підготовка до зими

Зима близько, а холоди наступають. Росія може повторно атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України та знову залишити нас без світла. Російські атаки завдали шкоди електростанціям і частинам електромережі, тож тепер вона потенційно не зможе задовольнити стрибки попиту під час зниження температури. Троє високопосадовців, відповідальних за вирішення цієї проблеми, розповіли, що відключення електроенергії цієї зими можуть бути серйознішими.

Зима також може вплинути й на перебіг бойових дій в Україні. Зокрема, зміна погоди може ускладнити просування українських військових, проте Зеленський не погоджується із тим, що це означатиме "замороження війни".

Також у матеріалі мовиться, що у команді президента очікуються серйозні кадрові перестановки.

Журналіст зазначає, що українські бійці на різних напрямках відчувають дефіцит зброї та боєприпасів. Дійсно, для проведення успішних операцій із відвоювання наших територій нам потрібне західне озброєння, яке можуть надати союзники. Це також суттєво вплинуло б і на моральний дух воїнів та звичайних цивільних. Україна також зазнає втрат, проте наша держава бореться, в першу чергу, за себе та за свою незалежність, тоді як росіяни прийшли вмирати на чужу землю.

Україна бореться із корупцією

Напередодні візиту до Вашингтона Білий дім підготував для українців список антикорупційних реформ. Тож Україна почала впроваджувати їх у життя.

Зеленський визнає серйозність і загрозу проблеми корупції. Він наголосив, що боротьба з корупцією є одним із його пріоритетів. Він також припустив, що деякі іноземні союзники мають стимул перебільшувати проблему.

Увага союзників може зміститися

Зранку 7 жовтня почалась війна в Ізраїлі. Зеленський і його помічники зібралися разом та намагалися зрозуміти, чим для них означатиме ця трагедія.

З перших днів російського вторгнення пріоритетом Зеленського і, мабуть, його головним внеском у захист нації було утримання уваги на Україні та згуртування демократичного світу навколо неї. Обидва завдання стали складнішими. Центр уваги союзників України в США та Європі та світових ЗМІ швидко перемістився на Сектор Гази.

Президент США Джо Байден запропонував об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Попри це, за словами Зеленського, Білий дім залишається відданим допомозі Україні.

На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства. Тепер його завдання ускладнилося. У своїх закордонних поїздках і президентських телефонних дзвінках йому потрібно переконувати світових лідерів, що допомога Україні відповідає їхнім власним національним інтересам.

Проте Україна на чолі із Зеленським продовжує йти далі та боротися, адже не може собі дозволити втомитися від війни. Ніхто в Україні. А президент найменше.