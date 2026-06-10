Искусственный интеллект давно перестал быть темой сугубо технических конференций – он вошел в государственное управление, образование, бизнес и повседневную жизнь миллионов людей. Но то, как государство относится к этому процессу – регулирует или стимулирует, открывает или закрывает – определяет, останется ли страна игроком, или станет потребителем чужих решений. Украина выбрала собственный путь.

Роман Кислый – новый руководитель Центра искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. За плечами – PhD в технических науках, работа в Deloitte и Visa, годы волонтерской научной деятельности в украинском NLP-сообществе и соорганизация конференции UNLP. На новую должность он пришел с четким пониманием того, где Украина проигрывает глобальным игрокам – и где она уже их опережает.

В разговоре с 24 Каналом Кислый рассказал про приоритеты центра, концепцию агентивного государства, развитие суверенного ИИ и о том, почему Украина не может позволить себе осторожность в этой гонке.

Путь к государственному ИИ и почему нужна украинская LLM

Роман, расскажите о своем пути к этой должности. Что вас заинтересовало и что планируете изменить по сравнению с предыдущими руководителями Центра?

Мой путь к этой должности был, можно сказать, логичным. У меня всегда было две параллельные траектории. Одна – академическая: я получил степень кандидата технических наук и с тех пор в том или ином формате занимаюсь научной деятельностью. В частности, несколько лет подряд является соорганизатором конференции UNLP, которую начала Марьяна Романишин вместе с УКУ – крупнейшей конференции по украинскому NLP, то есть обработки естественного языка.

Мы развиваем украинский язык как таковой: создаем датасеты, бенчмарки, различные модели. Вторая траектория – работа в частном секторе, в таких компаниях, как Deloitte и Visa, где мы делали интересные продукты – и внутренние, и внешние.



Роман Кислый / Фото Минцифры

Сочетать эти два трека было многозадачным процессом. Научная работа существовала фактически в волонтерском формате – вечером после основной работы. Большинство нашего сообщества живет примерно таким же образом: все держится на энтузиазме. Эта вакансия позволила совместить обе стороны и принести большую пользу – способствовать развитию украинского языка, цифровизации и искусственного интеллекта в стране. Это значительно приятнее, чем делать продукт, которым кто-то где-то когда-то воспользуется. Здесь пользователи – это все украинцы.

Вы упомянули развитие украинского языка. Это не то, что часто слышишь от чиновников. Можете объяснить подробнее?

На самом деле это направление начали еще предыдущие руководители, когда запустили проект по украинскому LLM. Он является частью того, что называют AI-суверенитетом. А суверенитет в сфере ИИ – это, в частности, развитие языка. Большинство данных, на которых тренируются современные модели, – это англоязычный контент.

Соответственно, чем больше мы добавляем качественных украинских данных, чем больше публично доступных датасетов мы создаем – тем лучше модели понимают украинский язык и контекст. И соответственно уменьшается доля российской пропаганды, которая попадает в тренировочные наборы просто потому, что русскоязычного контента в интернете банально больше.

Раньше украинский считался low-resource language – языком с малым количеством качественных датасетов. Сейчас, благодаря усилиям сообщества, мы переходим в категорию mid-resource. Это положительная динамика.

И все же – спасет ли собственная LLM от тех клише и шаблонных формулировок, которые уже всем бросаются в глаза?

Частично да. Модели генерируют последовательности токенов – фрагментов слов. Чем больше живой речи попадает в тренировочный датасет, тем выше вероятность, что модель будет генерировать более естественные формулировки. Если языка мало – она "собирает" слова по кусочкам и выдает именно те искусственные конструкции, которые уже все научились узнавать. Поэтому собственная LLM действительно поможет, хотя и не решит вопрос полностью.

Конкуренция, бизнес и агентная экономика

Насколько украинские ИИ-продукты сейчас конкурентоспособны по сравнению с западными? И стоит ли постепенно их замещать?

Разделю этот вопрос на два трека. Во-первых, качество ответов: здесь трудно конкурировать с большими моделями от OpenAI или Anthropic – они огромные по размеру, и даже захостить их для украинского бизнеса невозможно. Кроме того, их самые мощные модели закрыты – это их основной бизнес-источник. Но открытые модели уже достигают уровня, достаточного для большинства задач.

Во-вторых – и это важнее – данные должны оставаться в Украине. Персональные данные, любые другие. Это и есть суверенный ИИ. Украинские продукты могут быть вполне конкурентоспособными и для бизнеса, и для повседневного использования. Поэтому мы строим собственную государственную ИИ-инфраструктуру AI Factory в совместной инициативе с NVIDIA.

Мы приближаемся к грани, где нас интересует не столько сама модель, сколько контекст. Есть небольшие открытые модели – например, Gemma 4 от Google – которые уже из коробки дают неплохие ответы. Если эти модели подключить к правильным источникам, они будут отвечать с правильным контекстом. Поэтому одним из моих приоритетов является развитие открытых данных – чтобы этого контекста становилось больше.

Бизнес пытается внедрять ИИ, иногда ценой сокращения людей. Не рано ли это для Украины?

Несколько лет назад МВФ прогнозировал, что около 40 процентов задач, требующих интеллектуальной работы, тем или иным образом подвергаются влиянию ИИ. Но говорить о массовом замещении людей – слишком рано, особенно для Украины, где и так значительная часть населения выехала за границу.

Есть другой подход, который мне кажется более актуальным – концепция агентной экономики. Вопрос не в том, заменит ли ИИ человека, а в том, что человек с ИИ-агентами может быть в десять раз эффективнее. В условиях ограниченных ресурсов это серьезное преимущество. Кстати, "Дия.Освита" занимается короткими курсами для взрослых, и мы планируем развивать осведомленность людей именно по работе с агентами.

А что с образованием и наукой – какие риски и возможности там?

Дискуссия о том, разрешать ли студентам пользоваться ИИ, – это немного ошибочная дихотомия. Все мы понимаем, что они им будут пользоваться. Вопрос в том, как научить их делать это осмысленно, чтобы ИИ становился инструментом обучения, а не его заменителем. Это похоже на появление Википедии: заучивать энциклопедии стало бессмысленно, но знать, как искать и проверять информацию, – стало еще важнее.

По науке – проблема реальная и не только украинская. Появляется волна статей, сгенерированных, срецензированных и принятых к публикации с помощью ИИ. Но есть и положительная сторона: автоматизация позволяет закрывать пробелы, которые давно должны были быть закрыты, но не закрывались из-за нехватки ресурсов. Например, много датасетов и инструментов уже сделаны для английского языка – ИИ-агенты помогают сделать то же самое для украинского значительно быстрее.

Суверенный ИИ, Действие и место Украины в глобальной гонке

Какие приоритеты Центра по ИИ на ближайшее время?

Сегодня мы фокусируемся на трех приоритетах.

Первый – построение ИИ-суверенитета и безопасность данных. Мы строим собственную государственную ИИ-инфраструктуру AI Factory. Это вопрос национальной безопасности: мы строим суверенные вычислительные мощности на базе NVIDIA, чтобы тренировать модели и хранить критические данные внутри страны, не завися от иностранных облачных решений.



Вместе с компанией Киевстар разрабатываем национальную большую языковую модель "Сяйво" (LLM) на базе Gemma от Google. Это фундамент нашей идентичности в цифровом пространстве. Модель, натренирована на украинских реестрах, архивах, научных статьях и медиа, будет понимать наш культурный контекст и будет свободной от российских нарративов. Модель будет доступна государственным учреждениям, бизнесу, оборонным структурам, науке и образованию. Собственная LLM позволит масштабировать ИИ в стране. В результате – улучшение экономики и благосостояния украинцев, усиление обороноспособности страны и скачок в цифровом развитии государства.



Вместе с компанией Киевстар разрабатываем национальную большую языковую модель "Сяйво" (LLM) на базе Gemma от Google. Это фундамент нашей идентичности в цифровом пространстве. Модель, натренирована на украинских реестрах, архивах, научных статьях и медиа, будет понимать наш культурный контекст и будет свободной от российских нарративов. Модель будет доступна государственным учреждениям, бизнесу, оборонным структурам, науке и образованию. Собственная LLM позволит масштабировать ИИ в стране. В результате – улучшение экономики и благосостояния украинцев, усиление обороноспособности страны и скачок в цифровом развитии государства. Второй – Стратегия по развитию ИИ до 2030 года. Это практический план, как с помощью ИИ улучшить государственное управление, образование, оборону, медицину и другие сферы жизни в Украине. Она определяет, как практически использовать ИИ для решения проблем граждан и государства, привлечь международные инновации для построения собственных ИИ-моделей в Украине, построить инфраструктуру, подготовить государственные данные для использования искусственным интеллектом и увеличить количество ИИ-специалистов. АІ-стратегия поможет выстроить понятный и четкий путь к нашей миссии – войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрения ИИ до 2030 года.



Третий – интеграция ИИ-агентов в приоритетные сферы жизни граждан. Мы уже запустили Дия.АІ – первого в мире национального ИИ-ассистента, предоставляющего государственные сервисы прямо в чате. Он работает на портале Дия и появился в приложении. Через помощника на портале Дия можно заказать первую услугу – справку о доходах. Зато в приложении ИИ-агент предоставит выписку о месте жительства ребенка или взрослого и сообщит о полученных штрафах ПДД, которые можно оплатить через чат с ИИ. Дия.АІ воспользовались уже около трех миллионов граждан.

Принимаем ли мы какие-то меры по регулированию или контролю безопасного внедрения ИИ и защиты прав человека?

Кроме продуктового трека, Минцифра развивает регулирование. Мы выбрали подход bottom-up: сначала готовим компании к будущим требованиям, а только потом принимаем законодательство. То есть это переходный период для компаний. Этот подход лег в основу нашей "Белой книги" по регулированию ИИ в Украине, которую опубликовали в июне 2024 года. Благодаря этому бизнес может внедрять инновации, одновременно соблюдая права человека.

У нас есть SandBox, которому недавно исполнился уже год. Одна из наших целей – развивать стартап экосистему, чтобы появилось больше решений с ИИ. Которые по факту меняют все сферы: медицину, науку, образование, оборону. Как раз Sandbox – проект, где компании могут тестировать свои продукты и проверять их на соблюдение прав человека.

Участники получают от экспертов бесплатный аудит своего продукта и рекомендации, как использовать ИИ в продукте без рисков для пользователей – типа предубеждений и тому подобное.

Также Минцифра опубликовала 10 отраслевых рекомендаций, которые объясняют, как эффективно и одновременно безопасно работать с искусственным интеллектом: разработчиков, высших учебных заведений, государственных служащих, сферы управления персоналом и юристов, по системам ИИ, рекламы и мартенга, медиа.

Первые результаты: 17 топ-компаний образовали первую в Украине саморегулируемую организацию по этическому использованию ИИ. Среди них такие лидеры рынка: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon, Preply.

Кстати, Украина уже подписала 1 ноября 2023 года Декларацию Блетчли на саммите по безопасности ИИ, объединяющий 28 стран и ЕС, которые согласились сотрудничать ради ответственного развития ИИ.

А 15 мая 2025 года Украина подписала первый в мире международный договор в сфере ИИ – Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Кроме того, провели воркшопы по HUDERIA (Human Rights, Democracy, and the Rule of Law Impact Assessment) – методологии Совета Европы для оценки влияния ИИ на права человека, демократию и верховенство права.

В течение 2026 года будет завершена разработка соответствующего закона – второго этапа имплементации Белой книги по нормативному регулированию ИИ, в соответствии с утвержденной дорожной картой.