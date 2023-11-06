Нові супутникові знімки корабля свідчать про те, що він зазнав серйозних ушкоджень і до російського флоту повернеться не скоро, якщо взагалі повернеться.
Дивіться також Мав бути "гордістю": яке значення має удар по корабельному заводу в Керчі
Показали, наскільки все погано
На кадрах видно, що верхня частина судна суттєво пошкоджена.
Суднобудівельний завод у Керчі розташований за 250 кілометрів від лінії фронту / Фото Osinttechnical
СтратКом ЗСУ теж поділився знімком ураженого судна, з якого очевидно, що справи у нього кепські.
Корабель типу "Каракурт" після ракетного удару / Фото OSINT-спільнота
Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив» у тимчасово окупованому Криму. За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту,
– йдеться у повідомленні ЗСУ.
На наступному відео можна порівняти, який мав вигляд "Аскольд" до того, як "зустрівся" із французькою ракетою SCALP.
Життя "Аскольда" вже не буде колишнім: відео Brady Africk
Що сталося у Керчі 4 листопада
Того дня у тимчасово окупованому місті у Криму було неспокійно. Вдень там пролунало кілька вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що під ворожим вогнем міг опинитися завод "Залів", на якому ремонтують кораблі.
Згодом у Повітряних силах визнали ракетну атаку на російський корабельний завод, а також ураження ракетоносія "Аскольд" типу "Каракурт". У Міноборони Росії теж підтвердили пошкодження судна. Там заявили, що, мовляв, півострів атакували 15 українських ракет, 13 з них збила "ПВО", а дві влучили у ціль.
Ураження Чорноморського флоту Росії триває: що відомо
Як і обіцяли офіційні посадові особи нашої держави, Україна продовжує впевнено та успішно нищити ворожий флот у Чорному морі. Кораблям окупантів не вдається сховатися ні від українських дронів, ні від крилатих ракет.
- 13 вересня вранці на території суднобудівного заводу у Севастополі трапилася "бавовна", яка пошкодила кораблі "Мінськ" та "Ростов-на-Дону", що проходили технічне обслуговування в сухих доках. Завод атакували аж 10 крилатих ракет за підтримки трьох безкіпажних катерів.
- 15 вересня у районі Севастопольської бухти на український дрон натрапив російський ракетний корабель "Самум".
- Згодом атаки зазнали десантний корабель "Павел Державін" і буксир "Ніколай Муру".