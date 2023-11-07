Скільки ракет є у Росії

Так, згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони, у Росії є:

165 крилатих ракет "Калібр";

160 одиниць Х-101/555/55;

290 модифікацій "Іскандер";

80 Х-47М2 "Кинджал";

150 ракет Х-22/32.

Разом – 845 ракет.

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Власне, як треба читати ці цифри без недоречної паніки?

Для початку, повернемося у 2022 рік на початок енергетичного терору – у жовтень. Тоді російські окупанти випустили по Україні 245 ракет. Потім у листопаді – 197, у грудні – 281, у січні – 98, у лютому – 138.

Усього за період енергетичного терору у 2022 – 2023 роках Росія застосувала по Україні 954 ракети. Наймасовішою за застосуванням була ракета Х-101/555/55, після неї – "Калібр".

Своєю чергою, ракети Х-22/32 масово, сотнями, ніколи не застосовувалися і не зможуть застосовуватися. Це зумовлено:

складним процесом підготовки ракети до застосування, який займає багато часу;

обмеженою дальністю ефективного застосування, до 200 кілометрів:

зношуванням самих носіїв, що вимагають серйозного обслуговування після кожного вильоту.

ОТРК "Іскандер" ми зараз регулярно бачимо у звітах про пуски, але поодинокі випадки. Спочатку повномасштабного вторгнення їх запускали по Україні десятками, але вже як півтора року – одиницями.

Чому так економлять, маючи їх більше, ніж навіть Х-101/555/55? Важко відповісти, але пов'язано, мабуть, саме з прив'язкою до пускових.

У Росії на озброєнні стоять 160 пускових ОТРК "Іскандер". Більшість із них у модифікації з парним ракетним відсіком. Тобто тільки за цим показником у росіян впритул ракет за загальною кількістю пускових та боєкомплекту до них.

При цьому в зоні бойових дій в Україні росіяни мають від 45 до 50 ОТРК "Іскандер". Тобто вони щонайменше повинні мати заготовлений боєкомплект зі 100 ракет.

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Кожен сам собі обирає настрій для зими

Звичайно, хтось може сказати, що не обов'язково, щоб пускова була з БК і десь у Калінінградській області чи у Владивостоці пусті пускові, і це правда. Але штатно – це неправильно. У такого ракетного комплексу все складніше, ніж у Ту-95МС і Ту-22М3, з урахуванням розрахунку боєкомплекту, а тому більшість з них повинні бути завжди боєготовими.

Думаю, з усього вищевикладеного кожен зробить висновок собі сам. Я лише навів цифри та порівняння. Також довів дещо розширену інформацію, щоб хтось перестав битися в панічній істериці, а хтось навпаки – поринув у ще більшу депресію. Кожен вибирає собі сам, у яких настроях йому зустрічати зиму.