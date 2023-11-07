Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг, информирует 24 Канал. Он отметил, что зимний период будет тяжелым.

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"Зима для украинцев будет тяжелой. Россия будет продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии", – подчеркнул глава эстонской разведки.

Что говорят в ГУР МО о запасах ракет врага

В украинской разведке тем временем заявили, что страна-агрессор имеет примерно 870 высокоточных ракет стратегического и оперативно-стратегического уровня

Так россияне имеют на вооружении примерно 165 "Калибров", 80 "Кинжалов", 150 ракет Х-22/Х-32. Также у врага может быть примерно 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55, а еще – 290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К".

По словам представителя ГУР МО, генерал-майора Вадима Скибицкого, в ноябре 2022 года россияне имели примерно такие же запасы.

Это свидетельствует о том, что захватчики смогли наладить производство. Кроме того, противнику удается поддерживать запасы на достаточном уровне.

Однако россияне не могут использовать все ракеты, которые у них есть, ведь страна-агрессор должна оставить себе в запасах минимум 30%.

В случае, если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата – тогда снова кто-то улетит с должности,

– заявил Скибицкий.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что в этом году врагу будет сложнее оставить украинский народ в темноте, ведь Украина готовилась к возможным ракетным атакам россиян.

Симметричный ответ

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что своеобразное "затишье" не означает, что страна-агрессор снова не станет массово атаковать Украину.

То, что оккупанты экономнее используют запасы ракет, указывает на то, что у России есть определенная ресурсная истощенность. Подоляк подчеркнул, что, если нужно, будет симметрично страдать и российская энергетика.