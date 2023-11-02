Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу сообщил, что, к сожалению, своеобразное "затишье" не означает, что Россия снова не начнет массированные обстрелы.

Вас может заинтересовать Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Почему россияне взяли паузу в масштабных атаках

Россия без устали продолжает обстреливать украинские города и убивать гражданских украинцев. Однако при этом можно констатировать, что ракетные обстрелы сейчас не массированные.

Надо понимать, что Россия – одна из самых мерзких стран, которая сегодня существует, она является абсолютно геноцидным компонентом во внешней политике. И она сейчас накапливает ресурс для того, чтобы в самые тяжелые зимние времена использовать весь этот ресурс,

– объяснил Михаил Подоляк.

Стоит также добавить, что если в прошлом году, начиная с 10 октября, оккупанты постоянно использовали ракеты в большом количестве, то сегодня они используют запасы осторожнее, экономнее. Это указывает на определенную ресурсную истощенность России. Хотя это не означает, что теперь массированных обстрелов не будет.

"Но в этом сезоне Россия должна понять, что это будет двусторонняя игра: не только энергетика Украины будет страдать. Если нужно, то симметрично будет страдать и российская энергетика", – подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы ОПУ добавил, что это не значит, что именно Украина будет это делать. Ведь сейчас в России уже есть "альтернативные российские граждане", которые четко смогут показать россиянам, что такое жить в 21-м веке без тепла, без отопления.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком выйдет сегодня на ютубе 24 Канала. Не пропустите!

Насколько готова Украина к зиме

Владимир Зеленский сообщил, что Украина сегодня пытается как можно мощнее усилить ПВО, учитывая предстоящий отопительный сезон и наступление зимы. Однако президент все же советует не игнорировать тревоги и спускаться в бомбоубежище.

Совершенно солидарен с президентом. Да, мы иначе сегодня выглядим с точки зрения владения тем или иным количеством противоракетных оборонных средств. Мы иначе понимаем, каким образом можно обеспечить физическую защиту объектов. Но Россия использует разное оружие, в частности невысокоточное оружие,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Поэтому из-за действий непредсказуемого и опасного соседа, когда работают сирены, нужно использовать любую возможность спуститься в бомбоубежище.

Следует отметить, что у Украины есть огромный опыт работы с энергосистемой в критических ситуациях. Все работники четко понимают, что нужно делать, чтобы не было разрывов и блэкаутов.

"Это не означает, что не может быть каких-то эксцессов, но это означает, что мы гораздо больше готовы к этому сезону. С точки зрения понимания, что будет делать Россия, и какие у нас есть ресурсы, чтобы от этого защититься", – подытожил советник. Ермака.

Масштабная атака на Украину: коротко