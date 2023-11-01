В результате массированных ударов известно о погибших и раненых. Кроме обстрелов, в ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе.

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Атака на 10 регионов Украины

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за сутки враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. Он добавил, что с начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.

В Полтавской области около полуночи россияне ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Борьба с огнем длилась несколько часов, к работе привлекли около 100 спасателей, а также работа. Жертв нет.

В Харьковской области во вражеский огонь попал Купянский район – в селе Петропавловка погиб человек, еще один получил ранения. Также ГСЧС опубликовала данные об обстреле Изюмского района – поражена пожарная часть, без жертв.

В Донецкой области в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

На Днепропетровщине оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район, в частности сам город Никополь, села Ильинка и Марьевка. За данными областной ОВА утром также по городу ударил вражеский дрон-камикадзе, поражено частное предприятие. Погибла 59-летняя женщина. Четверо человек пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина.

Херсонскую область оккупанты непрерывно обстреливали ночью. Под огонь попало село Волшебное в Бериславском районе и город Берислав, в результате чего пострадали два человека. Также захватчики обстреляли село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львове.

В Николаевской области в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.

Россияне наносят удары