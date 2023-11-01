Внаслідок масованих ударів відомо про загиблих та поранених. Окрім обстрілів, в ніч на 1 листопада окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе.

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Атака на 10 регіонів України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. Він додав, що з початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

У Полтавській області близько опівночі росіяни вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Боротьба з вогнем тривала декілька годин, до роботи залучили майже 100 рятувальників, а також робота. Жертв немає.

У Харківській області під ворожий вогонь потрапив Куп'янський район – у селі Петропавлівка загинула людина, ще одна отримала поранення. Також ДСНС опублікувала дані про обстріл Ізюмського району – вражено пожежну частину, без жертв.

У Донецькій області внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

На Дніпропетровщині окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район, зокрема саме місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка. За данними обласної ОВА зранку також по місту вдарив ворожий дрон-камікадзе, уражено приватне підприємство. Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік.

Херсонську область окупанти безперервно обстрілювали впродовж ночі. Під вогонь потрапило село Чарівне у Бериславському районі та місто Берислав внаслідок чого постраждали дві людини. Також загарбники обстріляли село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

У Миколаївській області опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

Росіяни завдають ударів