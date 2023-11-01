Большинство воздушных целей удалось уничтожить противовоздушной обороне. Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что были случаи падений обломков.

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Детали ночной атаки на Украину

Ракеты класса "Х" – это основные ракеты тактической авиации, которые в последнее время используют российские оккупанты. Они имеют различные модификации, в частности с оптической головкой наведения – она может лететь фактически как "Ланцет". Ею управляют с помощью камеры.

Враг использует 1 – 2 ракеты Х-59 и "Шахеды". От нескольких единиц и до 20, как сегодня. Это не какое-то сочетание, враг просто выполняет свою задачу, которую запланировал по поражению тех или иных объектов,

– отметил Юрий Игнат.

Уже известно, что за ночь было уничтожено 18 из 20 ударных беспилотников. Есть несколько случаев падений обломков в определенных областях. В частности, большое количество средств россияне направили на Полтавскую область.

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Сбили силы ПВО и ракету Х-59. Отметим, что это дозвуковая ракета, которую можно уничтожать зенитно-ракетными комплексами, авиацией и даже мобильными группами.

"Ночная атака продолжалась еще с вечера минувших суток и закончилась аж под утро. Так, противник запустил "Шахеды" в разных направлениях с двух сторон: из Курской области и Приморско-Ахтарска, Краснодарского края. Оттуда они летели группами и разлетались по 1 – 2 "Шахеда", чтобы охватить как можно больше регионов", – рассказал спикер ВС.

Таким образом хотели провести некую разведку боем. Действительно, любой "Шахед" направлен на цель, это опасный барражирующий боеприпас, который может нанести много вреда. Но разведывательную функцию, в частности обход систем ПВО и поиск слабых мест, он выполняет также.

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