В то же время, в Украине запустили производство новых ударных дальнобойных беспилотников, похожих на "Шахеды". А потому готовиться следует и россиянам. Детальнее о том, чего ждать зимой рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Россия переходит на военные рельсы

Британская разведка уверяет, что Россия платит все большую экономическую цену за войну против Украины. Мол, инфляция в России выросла до 6% в сентябре 2023 года по сравнению с 5,3% в августе.

Это было вызвано ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо. Следовательно, высокая инфляция почти наверняка приведет к увеличению расходов на финансирование войны против Украины.

Также аналитики сочли, что Центробанк России увеличил базовую процентную ставку до самого высокого показателя с мая 2022 года.

Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга.

Поэтому аналитики британской разведки уверяют, что у России есть риск так называемого "перегрева" экономики, после которого наступает неизбежная рецессия.

Однако это означает, что Россия быстро переходит на военные рельсы. Поэтому Украина нуждается в еще большей поддержке со стороны партнеров.

Украина перед зимой делает акцент на ПВО

Президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с Россией.

Как говорит Зеленский, наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России.

Президент в очередной раз отверг любые разговоры об уступках России, а также опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев яростных боев.

В то же время, Зеленский уверен, что наступление ВСУ может значительно ускориться, если Украина получит больше систем ПВО.

В этом отношении есть неприятная деталь. Дело в том, что формально Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. В частности, по его мнению, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

То есть, Запад действительно поставил нам лучшие образцы ПВО, например Patriot. Но две батареи Patriot – это очень мало для Украины. Поэтому когда наши партнеры говорят о том, что передали Украине самые современные системы ПВО, им постоянно нужно напоминать об их количестве.

Подобный тезис озвучил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt. Кулеба заверил, что Украина готовится к самой плохой зиме. Поэтому готова "закрыть глаза" на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО.

В Германии намекнули, от чего зависит решение по Taurus

Впрочем, к сожалению, похоже, что вопрос передачи ракет Taurus не будет решен в ближайшее время.

После признания этого факта Кулебой, уже министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет из-за того, что там считают, что это вооружение не сможет кардинально изменить ход войны.

Вместе с тем, Писториус в очередной раз намекнул, что Германия ожидает поначалу такого шага от США. Мол, те ракеты ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, а вот Taurus – 500 км и это совсем другая система.

Украина создала свой улучшенный "Шахед"

В то же время Дмитрий Кулеба заверил, что украинский военно-промышленный комплекс активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от союзников.

По его словам, трудно прогнозировать, что будет в 2024 году на фоне выборов в США, поэтому Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращивая объемы выпуска и милитаризируя нашу экономику.

И сегодня есть хорошие новости о развитии украинского ВПК. Государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство новых ударных дальнобойных беспилотников.

Технические и функциональные характеристики украинских дронов выше, чем у иранских аналогов типа Shahed. Об этом заявил генеральный директор госконцерна Герман Сметанин.

Еще в конце прошлого года в "Укроборонпроме" рассказывали о том, что Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением, и наш беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.

Также тогда в "Укроборонпроме" анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, способного поражать цели на расстоянии до 1000 километров, имея вес около 75 килограммов.

И вот теперь эти дроны запустили в серийное производство. Эта новость полностью коррелируется со вчерашним заявлением от командования Сил обороны о том, что ВСУ готовятся к масштабным атакам дронами по территории России.

Россия готовится к массированным обстрелам

Россия тоже готовится к зиме. По данным украинской разведки, сейчас у России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии более 350 километров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

Здесь и кроется очень неприятная и опасная деталь. Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такими же. Это свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

В Воздушных силах ВСУ также уверяют, что Россия накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре и военным стратегическим объектам Украины уже зимой.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов крылатыми и баллистическими ракетами, которые являются дальнобойными. Поэтому выводы очевидны – Россия готовится.

В конце концов в ГУР говорят, что массированные удары по энергетике в Украине могут начаться после наступления холодов. И это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году. По словам генерал-майора Вадима Скибицкого, враг будет использовать как ракеты, так и дроны.