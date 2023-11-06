Водночас в Україні запустили виробництво нових ударних далекобійних безпілотників, схожих на "Шахеди". А тому готуватися слід і росіянам. Детальніше про те, чого чекати взимку, розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Росія переходить на воєнні рейки

Британська розвідка запевняє, що Росія платить все більшу економічну ціну за війну проти України. Мовляв, інфляція у Росії зросла до 6% у вересні 2023 року в порівнянні з 5,3% у серпні.

Це було викликане зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та паливо. Отже, висока інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни проти України.

Також аналітики порахували, що Центробанк Росії збільшив базову відсоткову ставку до найвищого показника з травня 2022 року.

Це своєю чергою призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

Тож, аналітики британської розвідки запевняють, що в Росії є ризик так званого "перегріву" економіки, після якого настає неминуча рецесія.

Однак це означає, що Росія швидко переходить на воєнні рейки. Тож, Україна потребує ще більшої підтримки з боку партнерів.

Україна перед зимою робить акцент на ППО

Президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з Росією.

Як каже Зеленський, наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по Росії.

Президент вчергове відкинув будь-які розмови про поступки Росії, а також спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

Водночас Зеленський певен, що наступ ЗСУ може значно пришвидшитися, якщо Україна отримає більше систем ППО.

Щодо цього є неприємна деталь. Річ у тім, що формально Україна отримала весь номенклатурний перелік ППО, про який домовлялась із західними партнерами. Але цих систем треба більше за кількістю.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Зокрема, на його думку, Україна потребує більше таких систем, як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, аби захистити країну та ті об’єкти, які ворог намагатиметься атакувати та знищити.

Тобто, Захід дійсно поставив нам найкращі зразки ППО, наприклад Patriot. Але дві батареї Patriot – це дуже мало для України. Отже, коли наші партнери говорять про те, що передали Україні найсучасніші системи ППО, то їм постійно треба нагадувати про їх кількість.

Подібну тезу озвучив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt. Кулеба запевнив, що Україна готується до найгіршої зими. А тому готова "заплющити очі" на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить нашу країну додатковими системами ППО.

У Німеччині натякнули, від чого залежить рішення по Taurus

Втім, на жаль, але, схоже, що питання передачі ракет Taurus не буде вирішене найближчим часом.

Після визнання цього факту Кулебою, вже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що Німеччина ще не визначилася у питанні постачання Україні далекобійних ракет через те, що там вважають, що це озброєння не зможе кардинально змінити хід війни.

Разом з тим, Пісторіус вчергове натякнув, що Німеччина чекає спочатку такого кроку від США. Мовляв, ті ракети ATACMS, які передали США, мають дальність 160 кілометрів, а от Taurus – 500 кілометрів, і це зовсім інша система.

Україна створила свій покращений "Шахед"

Водночас Дмитро Кулеба запевнив, що український військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників.

За його словами, важко прогнозувати, що буде у 2024 році на тлі виборів у США, а тому Україна вкладає величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуючи обсяги випуску та мілітаризуючи нашу економіку.

І сьогодні є хороші новини щодо розбудови українського ВПК. Державний концерн "Укроборонпром" запустив серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників.

Технічні та функціональні характеристики українських дронів вищі, ніж в іранських аналогів типу Shahed. Про це заявив генеральний директор держконцерну Герман Сметанін.

Ще наприкінці минулого року в "Укроборонпромі" розповідали про те, що Україна розробила дрон, схожий на іранський "Шахед", але з важливим покращенням, і наш безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів.

Також тоді в "Укроборонпромі" анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів, маючи вагу близько 75 кілограмів.

І от тепер ці дрони запустили в серійне виробництво. Ця новина повністю корелюється з вчорашньою заявою від командування Сил оборони про те, що ЗСУ готуються до масштабних атак дронами по території Росії.

Росія готується до масованих обстрілів

Росія також готується до зими. За даними української розвідки, зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, йдеться про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинджалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32.

Тут і криється дуже неприємна та небезпечна деталь. Скібіцький уточнив, що минулого року показники були майже такі ж. А це свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

У Повітряних силах ЗСУ також запевняють, що Росія накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі та військових стратегічних об'єктів України вже взимку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними. Тож висновки очевидні – Росія готується.

Зрештою, в ГУР кажуть, що масовані удари по енергетиці в України можуть розпочатися після настання холодів. І це будуть не такі примітивні атаки, як торік. За словами генерал-майора Вадима Скібіцького, ворог буде використовувати як ракети, так і дрони.