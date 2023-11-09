Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, зауваживши, що плани окупантів щодо виробництва ракет амбітні та потужні. Але не все йде гладко.

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Суровікін виснажив ракетний потенціал Росії

Як наголосив Юсов, окупанти не можуть повернутися до тих запасів, які у них були до повномасштабної війни. Одна з причин – санкційна політика. А перед тим росіяни витратили величезну кількість ракет.

Темпи виробництва ракет не задовольняє військово-політичне керівництво Росії. Виробництво збільшилося порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Але повернутися до тих запасів, які в них були станом на 24 лютого, вони не можуть. Зокрема й через те, що минулого року Суровікін виснажив ракетний потенціал Росії. Зараз вони його відновлюють,

– розповів Юсов.

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Зараз окупанти використовують меншу кількість ракет. Переважають комбіновані удари, в межах яких здебільшого запускають дрони.

Останнім часом спостерігаємо комбіновані удари, де ракетної складової менше. Більше безпілотників. Це означає, що їм вдалося накопичити певні резерви. І після настання холодів є ризики повторних терористичних атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільну інфраструктуру. До цього треба ставитися надзвичайно серйозно,

– підкреслив Юсов.

Скільки ракет має Росія: коротко