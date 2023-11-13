Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував 24 Каналу звернення Володимира Зеленського від 12 листопада. Президент закликав готуватись до збільшення ворожих атак.

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"Це попередження для нас усіх. Маємо бути свідомими того, що Росія сьогодні має всього два аргументи", – зазначив Подоляк.

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За його словами, ідеться про:

атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, щоб унеможливити нормальне існування;

застосування керованих авіаційних бомб на лінії фронту, щоб сповільнити наше просування.

Зеленський звернувся також до партнерів

Україна робить усе можливе, щоб захистити від ворожих ударів енергетичну та іншу інфраструктуру. Однак наша країна потребує допомоги від союзників.

Безумовно, для наших партнерів важливо все ж таки пришвидшити обсяги постачання систем протиракетної оборони,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОПУ також акцентував на важливості систем радіоелектронної боротьби.

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