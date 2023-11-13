Так, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що Росія зруйнувала чи пошкодила майже 50% об'єктів генерації. За його словами, за такий короткий час відремонтувати все не вдалось.

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Як захищені енергетичні об'єкти

Нам потрібно не боятися зими, а готуватися до неї. Страх породжує негативні та неправильні речі. У цьому році в нас краща протиповітряна оборона, тому що нам у цьому допомогли партнери. Маємо більш посилений не тільки активний захист, а й пасивний,

– розповів Володимир Омельченко.

За його словами, над ключовими інфраструктурними енергетичними об'єктами:

побудували достатньо залізобетонних конструкцій;

в окремих випадках – навколо обладнання встановили мішки з піском й антидронові сітки.

Звісно ж це не захистить від прямого влучання ракети, проте таких випадків було лише 1 – 2%, а от від уламків ракет та дронів – це нормальний захист.

"На сьогодні ми краще підготовлені з точки зору активного і пасивного захисту, ніж торік. Україна отримала величезний досвід, як реагувати на такі обставини. Наші енергетики вже виробили певний алгоритм дій з розвантаження системи на період таких ударів", – заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Чи енергетичні компанії готові до зими

Володимир Омельченко запевнив, що майже всі енергетичні компанії зробили чимало роботи, тож входять у зимовий період підготовленими, наскільки це можливо. За його словами:

з 9 енергетичних блоків Енергоатому працюють 8, останній скоро теж увійде в роботу;

ДТЕК відремонтував всі 20 із запланованих блоків;

Укргідроенерго та Укренерго – виконали планову роботу;

"Нафтогаз" зробив запаси достатньої кількості природного газу, адже у сховищах – орієнтовно 6 мільярдів кубічних метрів. Цього вистачить, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період,

Проте він додав, що у державній компанії "Центренерго" все не так добре, як на приватних підприємствах. Адже "Центренерго" зробив менше ремонтів, їм бракує вугілля.

...Але керівниця компанії розповідає, що вони ці проблеми вирішують. Знову-таки, у зв'язку з дефіцитом вугілля, доводиться спалювати природний газ компанії "Нафтогаз", а він є значно дорожчим. Крім того, оплата за нього здійснюється не дуже добре. Це створює додаткові великі фінансові проблеми для "Нафтогазу",

– розповів директор енергетичних програм.

Чи будуть українцям вимикати світло

Володимир Омельченко розповів, що наша енергетика вже не має достатньо потужностей. Тому в зиму Україна входить з дефіцитом.

Торік профіцит був орієнтовно 30% потужностей, цього року в листопаді – покриваємо всі свої потреби. Проте загальна потужність об'єднання енергетичної системи зменшилась через руйнування чи пошкодження майже 50% об'єктів генерації. Їх за такий короткий час відремонтувати не вдалось.

Навіть якщо не буде попадання в енергетичну інфраструктуру, то все одно взимку під час морозів (нижче 5 – 7 градусів) очікуються в окремі години дефіцит потужностей до 2 гігават. Це означає, що будуть планові відключення. Для того, щоб їх мінімізувати, необхідно створити потрібну модель імпорту електричної енергії з України,

– заявив Омельченко.

Він уточнив, що Україна може десь 1,2 гігавата, приблизно 50% від прогнозованого дефіциту в пікові години взимку, покривати коштом імпорту.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, щоб оптимізувати так звані прайс-кеп – граничні ціни на електроенергію. Це дозволить економічними стимулами імпортувати електрику та покривати прогнозований дефіцит потужності, щоб мінімізувати планові відключення.

Проте ухвалені прайс-кепи не є достатніми. Адже НКРЕКП не навчилося боротися ринковими інструментами з антимонопольними проявами.