Про це розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що 13 листопада був ще один тяжкий день для області.

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Майже два десятки постраждалих

З ранку і до вечора окупанти криють вогнем мирні населені пункти регіону. Наразі відомо про 17 постраждалих,

– зазначив він.

За словами Прокудіна, наймолодша травмована – двомісячне немовля. Дівчинка перебуває у лікарні з вибуховою травмою голови середнього ступеня тяжкості. На жаль, її дідуся вбила країна-агресорка, а за життя матері продовжують боротися медики.

А вже після обіду окупанти атакували центр Херсона. Загинули двоє людей та ще десятеро травмовані. Також ще двоє людей потрапили під обстріл у Бериславі, зазначив глава ОВА.

І на фоні таких трагічних новин, отримав неприємну і навіть огидну звістку. Мова йде про ситуацію, коли жінку з дідусем відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній,

– додав Прокудін.

За його словами, така поведінка ганебна та неприпустима. Він наголосив, що укриття – для всіх, а не лише для працівників або відвідувачів. Глава ОВА висловив надію, що всі відповідальні особи його почули та зрозуміли.

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